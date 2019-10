Motociclismo Road to Dakar prossegue no Alentejo Por

A Baja Portalegre 500 não é apenas a jornada de encerramento do Campeonato Nacional de Todo-o-Terreno. Também constiui mais uma importante ronda do Road To Dakar, que coloca Portugal na rota da maior prova de TT do Mundo.

Daniel Jordão, nas motos, e Luís Cidade e Pedro Mendonça, nos SSV, foram os melhores na Baja TT de Idanha-a-Nova, ficando por saber quem será mais forte após a prova deste fim de semana nas planícies do Alto Alentejo.

Na mira dos concorrentes a esta iniciativa estará o prémio ‘Road to Merzouga’, que permitirá a um piloto de moto e uma equipa de SSV terem acesso a inscrição oferecida pela ASO para o Merzouga Rally 2020, a primeira fase deste Road to Dakar. E os eleitos serão aqueles que conseguirem melhor pontuação no somatório das duas derradeiras provas desta temporada: a Baja TT Idanha-a-Nova e a mítica Baja Portalegre 500. Um prémio que está, todavia, apenas ao alcance de ‘rookies, ou seja, dos pilotos estreantes tanto em Merzouga como no Dakar.

Em Idanha-a-Nova o vencedor na competição moto no Raod to Dakar foi Daniel Jordão seguido de Martim Ventura e de Bernardo Megre. Já na competição SSV os três primeiros classificados foram Luís Cidade/Pedro Mendonça, Pedro Carvalho/André Guerreiro e Pedro Santinho Mendes todos em Can-Am.

No final da edição de 2019 da Baja Portalegre 500 serão encontrados os contemplados com o “passaporte” para a edição de 2020 do Rally de Merzouga.

O desafio prossegue no próximo ano por via de um prémio “Road to Dakar”. As provas do CNTT que se realizarem até junho vão permitir que uma equipa de SSV possa ter inscrição gratuita no Dakar 2021, igualmente pelo critério da pontuação conjunta dessas provas.