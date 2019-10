Motores Filipe Cameirinha destaca-se na ‘armada’ Benimoto em Portalegre Por

Ao terminar na sétima posição da competição SSV, Filipe Cameirinha destacou-se entre a ‘armada’ da equipa Benimoto na 33ª Baja Portalegre 500.

Nesta que foi a derradeira prova do Campeonato Nacional de Todo-o-Terreno, da ‘Road to Dakar’ e também do Troféu Can-Am, Cameirinha foi um dos pilotos da Benimoto que lutou por um lugar entre os dez melhores.

Navegado por Nuno Cavaco, Filipe Cameirinha adotou um andamento ao qual apenas Ricardo Domigues e Catarina Marques deram réplica, ao serem os terceiros mais rápidos no final da prova. No entanto uma penalização de 12 minutos ‘empurrou-os’ para o 13º posto.

Avelino Luís adotou também um andamento muito rápido, foi o sétimo mais rápido no prólogo, rodou durante quase toda a prova entre os dez primeiros, mas acabou por não conseguir terminar nesse lote por escassos 26 segundos, sendo também em quarto lugar nos Veteranos.

Também Hélder Novo e Gilberto Reis andaram depressa, vencendo a classe Promoção, como já tinha sucedido em Reguengos de Monsaraz, enquanto Luís Cunha e José Lupi triunfaram na classe Stock do Troféu Can-Am. Também na classe Promoção o brasileiro Daniel Mahseredjian e Fábio Belo, foram quartos.

Dois estreantes também deram boa conta de si, Ricardo Filipe com Paulo Cardoso e Miguel Barbas com Nuno Neves. À imagem do que sucedeu com o experimentado Manuel Mello Breyner, que em Portalegre se fez acompanhar por Bernardo ‘Dudu’ Simões.

Já Ruben Faria teve menos sorte, pois não conseguiu concluir a prova, tal como Victor Grasa e Manuel Navarro. Outras equipas da Benimoto concluíram a Baja, como foi o caso de Rui Farinha/Rui Pita, Marco Marques /Nelson Santos, Sérgio Baptista/Gonçalo Magalhães, Nelson Caxias/Carlos Rebola. Nelson Caxias viu confirmado o seu título de campeão da Classe Promoção.