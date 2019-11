Motores Pedro Carvalho e João Monteiro imparáveis no Troféu Can-Am Por

Pedro Carvalho despediu-se da temporada nacional de todo-o-terreno com um triunfo inequívoco também no Troféu Can-Am Maverick, impondo-se na competição na Baja Portalegre 500.

Além de Carvalho e André Guerreiro terem ganho a prova ‘rainha’ do TT nacional na classe Open, na classe Stock João Monteiro também se mostrou superior.

O vencedor na Open assumiu o comando depois da parte inicial da segunda etapa, vindo com a vitória na prova os Can-Am Maverick juntá-la ao de título de campeão nacional, enquanto Pedro Santinho Mendes e João Dias, o vencedor do prólogo, se tiveram de contentar com as restantes posições do pódio da categoria.

Pedro Grancja, Cristiano Batista, Luís Portela de Morais, Avelino Luís, Aristides Mafra e Arnaldo Monteiro completaram o top dez na prova do ACP.

Na classe Stock João Monteiro navegado por Manuel Pereira, conseguiu o pleno de pontos ao vencer pela sexta vez esta temporada. O segundo lugar de Luís Cunha, agora acompanhado por José Lupi, permitiu-lhe também ascender à segunda posição final desta classe.

Na corrida as posições seguintes foram ocupadas pelo estreante David Spranger, por Nuno Sousa e pelo também estreante Pedro Magalhães, navegados respetivamente por José Motaco, Miguel Rebelo e Jorge Passanha.