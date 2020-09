Economia Rio lembra cortes de Sócrates após Costa prometer “aumento significativo” do salário mínimo Por

O salário mínimo nacional (SMN) motivou hoje uma troca de ‘bocas’ entre António Costa e Rui Rio, com o presidente do PSD a evocar os cortes nos salários da função público feitos pelo Governo de José Sócrates.

O ‘tiro de partida’ foi dado pelo primeiro-ministro, com António Costa a prometer um “aumento significativo” do SMN, no debate parlamentar sobre o esboço do Plano de Recuperação e Resiliência.

Em resposta, Rui Rio perguntou-lhe se pretendia “fomentar o desemprego”, evocando os cortes salariais impostos por José Sócrates em 2009.

“Faz-me lembrar quando o Governo do PS do engenheiro Sócrates aumentou os funcionários públicos em 2,9 por cento, sem condições para o fazer, e em seguida teve de cortar esses salários”, atirou Rui Rio.

A defesa de Costa foi assumida por Ana Catarina Mendes, com a líder parlamentar do PS a considerar que o “contributo para o debate” do presidente do PSD “faz jus à história” do partido.

“Não estávamos à espera que o senhor deputado Rui Rio recuperasse argumentos de 2015 sobre o papão do aumento do salário mínimo nacional como se isso fosse impedir o crescimento da economia”, reagiu a deputada socialista.

Assumindo um discurso que “não é agradável” e “não rende um voto”, Rio voltou à carga.

“No presente em que o desemprego é enorme, em que a economia está a cair e a inflação é nula e negativa, qual o objetivo do Governo em aumentar o SMN? Fomentar mais o desemprego, aumentar mais as falências, agravar os custos das empresas?”, insistiu o líder laranja.