Bárbara Guimarães falou abertamente sobre a doença, na Casa Feliz, da SIC, e confessou a dor de não o ter conseguido fazer com os filhos.

Num programa dedicado a Marco Paulo, que terminou os tratamentos contra o cancro da mama, a apresentadora assumiu que, apesar de ir tirando as dúvidas das crianças, nunca conseguiu falar “abertamente” sobre o cancro com elas.

“Não consegui falar abertamente com os meus filhos sobre o cancro. No dia a dia revela-se, acontece”, afirmou.

Foi a parte mais difícil da luta contra a doença, num combate preenchido com momentos menos felizes.

“A pessoa deixa de ter energia, deixa de conseguir fazer certas coisas e essa batalha contigo própria só vences quando dizes: ‘Ok, o meu corpo não responde à minha mente, tenho de respeitar o meu corpo’. Não queremos ser super-heróis, não queremos ser fortes”, explicou.

Bárbara Guimarães abordou também os problemas que se seguiam aos tratamentos.

“O que me custou mais não foi cair-me o cabelo, as sobrancelhas, as unhas… Foi o cansaço. A pessoa não consegue subir quatro degraus”, concluiu.