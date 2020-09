Nas Notícias Vídeo: Autarca de Almada quer viver em bairro social devido à “vista maravilhosa” Por

A presidente da Câmara de Almada, Inês de Medeiros, está a dar que falar pelos elogios às “vistas invejáveis” dos bairros sociais.

Ao discursar sobre o Bairro Amarelo, durante a reunião pública ordinária da Câmara de Almada, a edil gabou a “vista maravilhosa” que causa “inveja” na outra margem do rio.

“Eu própria amanhã iria viver para o Bairro Amarelo com aquela vista maravilhosa”, chegou a dizer Inês de Medeiros.

A autarca defendia o “privilégio” que Almada tem nos bairros sociais “em espaços absolutamente maravilhosos com uma vista invejável”.

“Qualquer bairro social da margem norte tem inveja”, garantiu.

No entanto, a mesma autarca que deseja morar no Bairro Amarelo fez aprovar “um hotel de cinco estrelas no Porto Brandão”, reagiu Joana Mortágua, deputada do Bloco de Esquerda.

Veja o vídeo.

A Presidente da Câmara de Almada acha q os moradores dos bairros sociais são uns privilegiados pela “vista-rio” e até diz q não se importava de mudar para o Bairro Amarelo. Isto enquanto justifica a aprovação de um hotel de 5 estrelas no Porto Brandão. Qq comentário é redundante pic.twitter.com/2BVonPw4Kn — Joana Mortágua (@JoanaMortagua) 22 de setembro de 2020