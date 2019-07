Rio escolhe mais quatro caras novas para liderar listas de Beja, Castelo Branco, Setúbal e Santarém

O presidente do PSD, Rui Rio, escolheu mais quatro caras novas para cabeças de lista à Assembleia da República pelos círculos de Beja, Castelo Branco, Setúbal e Santarém, tal como havia feito já para outros seis distritos.

Henrique Silvestre Ferreira, engenheiro agrónomo, será o cabeça de lista por Beja, Cláudia André, geógrafa e professora, é a escolha para Castelo Branco, o vereador da Câmara de Setúbal Nuno Carvalho lidera a lista pelo seu distrito e Isaura Morais, presidente da Câmara Municipal de Rio Maior, é o primeiro nome em Santarém, disse à Lusa fonte social-democrata.

Isaura Morais, que conseguiu destronar o PS na Câmara de Rio Maior nas últimas autárquicas, é licenciada em Recursos Humanos e tirou uma pós-graduação em Gestão de Marketing.

Nuno Carvalho, vereador social-democrata da Câmara de Setúbal, é licenciado em Direito pela Universidade Moderna de Lisboa e especializado em Finanças pelo Instituto Superior de Economia e Gestão da Universidade de Lisboa, tendo sido considerado, segundo o PSD, “um dos jovens mais promissores com menos de 40 anos” pela revista “Exame”.

Cláudia André foi a escolha de Rui Rio para Castelo Branco. Tem um percurso “muito relacionado com os jovens e com a sociedade civil”, disse a fonte social-democrata. No Conselho Estratégico Nacional do partido é a porta-voz para a Educação, Cultura, Juventude e Desporto, trabalhando lado a lado com o vice-presidente do PSD David Justino.

O engenheiro agrónomo Henrique Silvestre Ferreira está à frente da Herdade do Vale da Rosa, conhecida pelas suas uvas sem grainha, numa empresa agrícola que está na família há quatro gerações. Recentemente, segundo o PSD, foi reconhecido com o Prémio Jovem Agricultor Mais Inovador.

O PSD já tinha anunciado os nomes dos cabeças de lista por Lisboa, Porto, Braga, Aveiro, Coimbra e Leiria. A vereadora da Câmara de Cascais Filipa Roseta encabeça a lista de Lisboa e o presidente do Conselho Nacional de Juventude, Hugo Carvalho, lidera a lista do Porto.

No lote de nomes noticiados pelo semanário Expresso no sábado passado e confirmados à Lusa por fonte social-democrata estão também a deputada e líder da JSD, Margarida Balseiro Lopes, por Leiria, a investigadora universitária Ana Miguel Santos (que tinha sido candidata a eurodeputado no 8.º lugar na lista do PSD) por Aveiro, o vogal da Comissão Política Nacional e vereador em Guimarães André Coelho Lima por Braga e a advogada Mónica Quintela, porta-voz para a Justiça do Conselho Estratégico Nacional (CEN), por Coimbra.

Segundo a mesma fonte, Rui Rio não encabeçará qualquer círculo.

Lisboa, Porto, Braga, Aveiro, Coimbra e Leiria representam cerca de dois terços do eleitorado e o objetivo foi “promover uma rutura” e “abrir caminho a jovens e à sociedade civil”, dando um sinal de que o partido quer fazer uma aproximação ao eleitorado.