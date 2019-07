Criança de três anos morreu atropelada em Marinha das Ondas na Figueira da Foz

Uma criança de três anos morreu hoje atropelada por um motociclo na localidade de Marinha das Ondas, no sul do concelho da Figueira da Foz, distrito de Coimbra, disse fonte dos bombeiros.

Em declarações à Lusa, João Moreira, comandante dos Bombeiros Voluntários da Figueira da Foz (BVFF), disse que a corporação foi acionada para um atropelamento por um motociclo no centro da localidade da Marinha das Ondas, perto da igreja e que, quando os operacionais chegaram ao local, depararam-se com uma criança “já cadáver”.

De acordo com o comandante dos BVFF, a vítima mortal é um rapaz de três anos e a família reside na zona de Santa Eufémia, Leiria.

Ainda segundo João Moreira, aparentemente a criança terá atravessado a estrada para ir ter com a avó que a esperava do outro lado da via, quando foi atropelada pelo motociclo e terá tido morte imediata.

O acidente provocou ainda dois feridos, considerados ligeiros, ambos transportados ao hospital distrital da Figueira da Foz: o condutor do motociclo, um homem de 37 anos e a avó da vítima mortal, que ficou em estado de choque.

O corpo do menino ficou no local mais de duas horas – o alerta para o acidente foi dado às 16:12 e a sua remoção para a delegação de Coimbra do Instituto Nacional de Medicina Legal aconteceu já depois das 18:30, de acordo com a página da Autoridade Nacional de Proteção Civil – até serem cumpridos os formalismos legais, que envolveram a declaração de óbito e a investigação ao acidente, cumprida por um médico do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e elementos da GNR.

No local estiveram três ambulâncias com seis operacionais dos BVFF, uma Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER/INEM), uma equipa de psicólogos do INEM e a GNR, que tomou conta da ocorrência.