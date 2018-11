Motores Ricardo Teodósio quer fazer “o melhor possível’ em ‘casa’ Por

Ricardo Teodósio está pela primeira vez a discutir um título absoluto de ralis em Portugal, campeonato que vai ser decidido em sua ‘casa’, no Algarve.

O piloto de Albufeira tem realizado uma temporada bastante regular, discutindo as primeiras posições em todas as provas, pelo que desta vez o Rali Casinos do Algarve assume para si contornos bem diferentes de anteriores participações.

Teodósio está ciente de que o favoritismo pende para o lado de Armindo Araújo, mas ainda assim promete “fazer o melhor possível”. Isto é “fazer um bom rali diante do meu público”.

“Sei que tenho de vencer para poder pensar no campeonato. Mas vou fazê-lo independentemente de ser ou não campeão. Este é o nosso rali, e quero deixar uma boa imagem”, afirma o piloto algarvio, que no Skoda Fabia R5 preparado pela ARC Sport volta a ser acompanhado pelo seu navegador José Teixeira.

Dois testes foram a forma encontrada por Ricardo Teodósio para preparar esta derradeira prova do Campeonato de Portugal de Ralis, sendo que a intenção é fazer sempre melhor: “Quero estar à altura das expetativas. Se o piso estiver seco, que parece ser o caso, estarei pronto. Este rali é muito importante. Apesar de ter já alcançado os objetivos a que nos propusemos corro na minha terra e perante o nosso público, por isso quero andar bem numa prova onde nunca corri com o Skoda. As escolhas de pneus poderão ser determinantes. Mas a pressão não entra na equação”, acrescenta o piloto algarvio.