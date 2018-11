Justiça Leais ao Sporting reagem à libertação de Bruno de Carvalho Por

“Sobre o que aconteceu com o ex-presidente do Sporting, os Leais reafirmam a total confiança na Justiça e na inocência de Bruno de Carvalho, aguardando, serenamente, o término do processo”, pode ler-se, numa nota publicado na página Leais ao Sporting, uma plataforma de comunicação utilizada pelos apoiantes do ex-dirigente leonino.

“É tempo de unir o Sporting e de defender o seu passado, presente e futuro”, refere o mesmo comunicado, que foi difundido minutos depois de terem sido conhecidas as medidas de coação aplicadas a Bruno de Carvalho: termo de identidade e residência, com apresentações diárias nas autoridades.

O grupo de apoio ao presidente destituído manifesta ainda “gratidão aos Leais” que “durante quatro dias estiveram estoicamente à porta do tribunal do Barreiro, manifestando o seu apoio e em representação de todos os Leais espalhados pelo mundo”.

O ex-presidente do Sporting, Bruno de Carvalho, e Mustafá, líder da Juve Leo, saíram em liberdade, sujeitos a apresentações diárias às autoridades, no âmbito da investigação ao ataque à academia de Alcochete, anunciou hoje Tribunal do Barreiro.