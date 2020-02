Motores Ricardo Teodósio quer ser Bicampeão apostando num novo Skoda Fabia R5 Por

Ricardo Teodósio e José Teixeira vão iniciar a defesa de Campeões de Portugal de Ralis aos comandos de um novo Skoda Fabia R5 Evo.

A dupla fez hoje a apresentação da sua equipa nas instalações do seu novo patrocinador principal – a Vito/Central Lobão – em São João de Ver, Santa Maria da Feira – que levaram à revelação também das novas cores do carro checo.

Fotos: Ricardo Cachadinha

O Team Vito Skoda, a nova denominação da formação dos campeões nacionais, aposta forte para a nova temporada, onde assume claramente a intenção de renovar o cetro, pois como diz o piloto algarvio, “não é qualquer um que já foi bicampeão nacional, embora haja vários” entre os seus adversários, “e muito menos aqueles que conseguiram o título em dois anos consecutivos”.

“A época passada foi inesquecível. Conseguimos atingir todos os objetivos a que nos tínhamos proposto. Não conseguimos o título na penúltima prova, como esperávamos, pois ficamos em segundo por duas décimas, mas depois fomos campeões no Algarve, em casa. O que deu, sem dúvida, outro sabor à coisa. Não consigo descrever a alegria que senti, que também gostaria de sentir este ano. Mas devo tudo aos meus pais, porque sem eles não estaria aqui”, diz Ricardo Teodósio.

Para o piloto de Albufeira o êxito alcançado ficou a dever-se à sua evolução como piloto, e também a uma preparação para as provas como nunca tinha sucedido, como fez questão de lembrar José Teixeira. “Passamos a ter outros cuidados na preparação de cada rali. Estudamos as classificativas em vídeo e fomos para cada prova com metade do trabalho já feito”, refere o navegador natural de Lagoa.

Teodósio quer repetir a façanha esta temporada, embora saiba antecipadamente que tal não será fácil: “Sabemos que temos uma tarefa muito tão ou mais difícil do que no ano passado. Também, e até por isso, apostamos num novo carro, que praticamente ainda não tive oportunidade de o conhecer bem, mas que me parece ser claramente um passo em frente relativamente ao anterior. Foi com esse intuito que o adquirimos”.

“Queremos ser bicampeões, repetir aquilo que fizemos no ano passado. Por isso mantivemos praticamente tudo na mesma, a competência da equipa ARC Sport, sendo que passamos a ter novos apoios, como o patrocínio da Vito e da Skoda através da SIVA, e outros parceiros que estão associados à nós há algum tempo, como a SKF”, assume o piloto algarvio.

Ricardo Teodósio ainda não definiu quais as provas que vai disputar e qual aquela que elege para não pontuar, mas vai dizendo: “Os ralis de terra têm muito mais a ver comigo e com o ADN deste carro. Por isso vou para a primeira prova, em Fafe, para ganhar. Quero ser respeitado pelos meus adversários de forma a que me vejam como um candidato à vitória. Além disso vencer em Fafe seria começar bem como na época passada. As provas que disputarei ou não logo se verá, até porque ainda me falta uma pequena verba para completar o ‘budget’”.