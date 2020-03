Motores “Se não fosse a chuva e o nevoeiro as coisas poderiam ter sido diferentes” para Ricardo Teodósio Por

Ricardo Teodósio e José Teixeira não iniciaram a defesa do título nacional de ralis como desejavam.

A dupla campeã de Portugal subiu ao pódio no Rali Serras de Fafe e Felgueiras mas a intenção era mesmo vencer. O que não foi conseguido por várias razões.

Fotos: Ricardo Cachadinha

Estreando um novo Skoda Fabia R5 Evo, novamente preparado e assistido pela ARC Sport, Teodósio tinha em mente discutir a liderança desde início, mas cedo começou a perceber que isso dificilmente seria possível. Isto apesar de ter ganho duas classificativas.

O piloto algarvio não enjeita responsabilidades: “Fui eu que falhe.Tentei tudo, mas não foi possível. Precisava de ter testado na chuva, e com estas condições foi preferível trazer o carro intacto até ao fim, sem arriscar sequer lutar pelo segundo lugar”.

“Penso que se não tivesse chegado a chuva e o nevoeiro, as coisas poderiam ter sido diferentes. Vamos apostar forte no Rali dos Açores. Noto grande diferença neste carro para melhor, mas falta-me confiança”, explicou também Ricardo Teodósio.

Mais uma vez o piloto de Albufeira elogia a sua equipa: “Quero agradecer o trabalho da ARC Sport, que manteve o carro sempre impecável, e com a sua ajuda as coisas vão certamente correr melhor. O campeonato ainda está só no principio”.

Pelo lado da equipa Augusto Ramiro o resultado do campeão não foi o esperado, mas das contrariedades encontradas neste primeiro rali do ano tiraram-se importantes lições, e salientou: “O Ricardo Teodósio começou o campeonato com um pódio, mas temos a certeza que vai ser possível fazer muito melhor no futuro”.