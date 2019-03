Motores Ricardo Moura ficou só a oito segundos da vitória Por

Mais do que ser o melhor português, Ricardo Moura demonstrou no Rali dos Açores que quem sabe não esquece, e nas derradeiras especiais esteve quase a arrebatar a vitória na prova, segunda do Campeonato de Portugal e primeira do ‘Europeu’.

O mau tempo que se fez sentir no último dia do rali foi um obstáculo incrível para todos os concorrentes, incluindo o açoriano, que juntamente com António Costa no Skoda Fabia preparado e assistido pela ARC Sport quase juntava mais um triunfo ao seu palmarés.

Moura esteve sempre na luta pelas primeiras posições ao longo da prova do Grupo Desportivo Comercial, e se enquanto Alexey Lukyanuk esteve em prova não teve argumentos para o Campeão Europeu, quando este abandonou por despiste, na derradeira classificativa, esteve quase a ‘roubar’ o triunfo a Lukasz Habaj.

O polaco só ‘segurou’ a vitória por oito segundos, o que traduz a forma como o piloto açoriano andou na segunda passagem pela Tronqueira, onde o seu rival baixou bastante o ritmo com receios de também comprometer a sua prova.

“Tentei no último troço recuperar a diferença para chegar à vitória. Não era tarefa fácil até porque queria terminar o rali e qualquer excesso poderia deitar tudo a perder. O tempo que perdemos nos troços da manhã ditaram o segundo lugar na geral, mas o primeiro do Campeonato de Portugal de Ralis. Estamos muito contentes com o trabalho que fizemos”, declarou no final Ricardo Moura.

O piloto de São Miguel não vai disputar a totalidade do campeonato, pelo que a sua liderança deverá ser efémera, sendo que ao vencer três classificativas Ricardo Teodósio ‘segura’ a segunda posição no campeonato, ainda que tenha concluído a prova açoriana atrás de Bruno Magalhães.