Motores Ricardo Moura em Mortágua sem “o sonho de ser profissional dos ralis” Por

Ricardo Moura está presente no Rali de Mortágua pela segundo ano consecutivo, naquela que é a sua terceira participação desportiva do ano, depois de Fafe e dos Açores.

O piloto de São Miguel, campeão nacional em 2011, 2012 e 2013, é sempre uma força a ter em conta, mesmo que já tenha colocado de parte a carreira na modalidade, que ‘abraçou’ depois da sua primeira paixão; o Bodyboard.

“É uma certeza, depois do Serras de Fafe e dos Açores, que não farei muito mais provas esta época, dado que estou bastante focado na minha profissão e nos negócios, porque, infelizmente, apesar dos resultados obtidos ao longo da minha carreira, nunca consegui ser profissional dos ralis. Claro que tive esse sonho, mas já o deixei para trás, ao concluir que tal não é possível”, afirma Ricardo Moura a poucos dias da prova do Clube Automóvel do Centro.

O piloto açoriano deixa mesmo um lamento: “Parece estar instituído, independentemente do palmarés de cada um, que são sempre os mesmos pilotos a angariar os grandes apoios e eu nunca consegui entrar nesse lobby…”.

No ano passado Ricardo Moura destacou-se em provas internacionais, pelo que a sua presença nunca deixa de ser notada sempre que faz regressos ‘episódicos’, como é o caso agora de Mortágua.

“Em 2018 a diferença era mais acentuada, tanto que à partida do Rali de Portugal eu ainda liderava o campeonato, mesmo não tendo alinhado no Rali de Mortágua. O futuro? É possível que venha a disputar mais uma ou duas provas, mas está fora de hipótese, repito, fazer o campeonato”, adianta o piloto micaelense.

Que para o próximo ano, “gostaria de alinhar em mais um ou dois ralis nacionais”, pois, refere, é “um grande apaixonado desta modalidade e nunca” lhe falta vontade de competir esporadicamente”.

À partida para esta edição do Rali de Mortágua, organizado pelo Clube Automóvel do Centro, que é a terceira prova do Campeonato de Portugal de Ralis (CPR) e também pontuável no Campeonato Centro de Ralis, no Desafio Kumha Centro e no Desafio Kumha Terra, Ricardo Moura é o primeiro classificado no CPR, com 46,39 pontos. Na segunda posição está Ricardo Teodósio, com 44,84 (2 pontuações), seguido de Bruno Magalhães, com 32 (2), Miguel Barbosa, com 21,14 (1), e Miguel Correia, com 16 (2).