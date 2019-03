Motores Nuno Matos na frente da Baja do Pinhal Por

Nuno Matos e Pedro Marcão não podiam ter começado melhor o Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno AM 48, ao assumirem a liderança da Baja TT do Pinhal.

O piloto de Portalegre, que se estreia aos comandos de um Fiat Fullback Proto, conseguiu ser o mais rápido após a passagem pelo prólogo e pelo primeiro setor seletivo da prova organizada pela Escuderia de Castelo Branco.

Nuno Matos superiorizou-se a João Ramos, que na Toyota Hilux tinha sido o mais rápido no prólogo, ganhando mais de um minuto ao campeão em tútulo, enquanto na terceira posição surgiu João Ré, aos comandos de uma Volkswagen Amarok.

“Pedir melhor na estreia era impossível. Entramos claramente com o pé direito neste novo projeto. Sabemos que ainda nada está ganho, mas espero domingo acabar na mesma posição que terminamos este sábado. O carro portou-se muito bem e não deu qualquer problema”, referia Nuno Matos no final do primeiro dia.

Atrás dos três primeiros surgia Rui Marques, em Nissan Navara D21, e era o melhor da categoria T8, enquanto Nuno Corvo, em Nissan Pathfinder, comandava a categoria T2.

Hoje há dois setores seletivos com cerca de 280 quilómetros cronometrados. A Baja TT do Pinhal disputa-se nos concelhos de Idanha-a-Nova, Sertã e Vila Velha de Ródão.