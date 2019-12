Motores Recordando as 24 Horas TT de Fronteira Por

As 24 Horas TT Vila de Fronteira voltaram a ser a grande festa de final de temporada do todo-o-terreno nacional, com as difíceis condições climatéricas a não serem entrave para uma grande animação no Terródromo local.

No final os vencedores acabaram por ser os mesmos no ano passado, com Alexandre Andrade e os franceses Cédric Duplé, Yann Moriz e Alexandre Deaujon a imporem novamente o seu AC Proto.

Desta vez os italianos Michel Cinotto, Michele De Nora, Carlo Cinotto e Piero Cinotto dificultaram mais a vida à formação luso-francesa, conseguindo a ‘pole’ e liderando parte da corrida, mas no final os transalpinos do Mini JCW da X-Raid tiveram de se contentar com o último lugar do pódio, atrás dos gauleses Gilles Billaut, Antoine Galland, Laurent Fouquet e Hugues Moilet, em Fouquet BV4 Nissan.

Mas nada como ver o resumo da prova, produzido pela A2 Comunicação.