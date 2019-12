Wall Street cai com maiores perdas nas tecnológicas

A bolsa de Nova Iorque negociava hoje em queda no início da sessão, com o setor tecnológico a liderar as descidas, no regresso à plena atividade após a celebração do Dia de Ação de Graças.

Às 14:50 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones descia 0,08 por cento para 28.028,42 pontos e o Nasdaq, dominado por empresas tecnológicas, descia 0,52 por cento para 8.620,17 pontos.

O índice alargado S&P 500 recuava 0,02 por cento e estava em 3.140,23 pontos.

Na sexta-feira, a bolsa nova-iorquina encerrou em baixa, após uma sessão mais curta, devido às festividades do Dia de Ação de Graças, no dia anterior, com os mercados norte-americanos encerrados.

O principal índice da bolsa nova-iorquina, o Dow Jones Industrial Average, cedeu 0,40 por cento para 28.051,41 pontos, enquanto o Nasdaq perdeu 0,46 por cento e o índice alargado S&P 500 baixou igualmente 0,40 por cento.