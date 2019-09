Receita federal do Brasil arrecada 26MME em agosto, melhor valor para o mês desde 2014

A arrecadação de receitas federais do Brasil registou em agosto 119,9 mil milhões de reais (26 mil milhões de euros), o melhor resultado para o mês desde 2014, informou hoje o Governo brasileiro.

O crescimento real (descontada a inflação), comparado com o mês homólogo de 2018, foi de 5,67 por cento, segundo declarou a Secretaria da Receita Federal do Ministério da Economia, numa conferência de imprensa, em Brasília.

Nos oito primeiros meses de 2019, a arrecadação do Brasil chegou 1,015 biliões de reais (220 mil milhões de euros) com aumento real de 2,39 por cento.

O valor corrigido pela inflação chegou a 1,023 biliões de reais (222 mil milhões de euros), o maior volume arrecadado no período também desde 2014, ocasião em que chegou a 1,030 biliões (224 mil milhões de eruso) em valores corrigidos pela inflação, de acordo com a agência Brasil.

“Os indicadores macroeconómicos, no acumulado mês a mês, demonstram que, em 2019, o ritmo da economia está mais dinâmico do que em 2018. Isso tem-se refletido na arrecadação”, afirmou o chefe do Centro de Estudos Tributários da Receita Federal, Claudemir Malaquias, citado pela imprensa local.

De acordo com a Receita Federal brasileira, o resultado de agosto também foi influenciado pelo crescimento dos ganhos de capital na venda de bens, e de ganhos líquidos em operações em bolsa, o que se refletiu na arrecadação.