Motores Rebellion das pistas para o Dakar Por

A Rebellion Racing pode ser uma das equipas da frente do Campeonato do Mundo de Resistência, mas agora vai estrear-se no Rali Dakar.

O dono da equipa suíça, Alexandre Pesci, vai alinhar na prova que tem lugar no mês de janeiro na Arábia Saudita aos comandos de um buggy DXX, tendo como co-piloto Stephan Kuhni.

Para esta estreia da Rebellion na prova ‘rainha’ do todo-o-terreno mundial, Pesci vai utilizar um veículo concebido pelo Polo Mecânico de Arrès (França) e será assistido por Yves Tartarin e Patrick Lepers.

O ‘dono’ da Rebellion mostra-se entusiasmado com o desafio: “Estamos certos de confiar na RD Limited para o desenvolvimento do nosso primeiro Buggy Rebellion DXX. Romain Dumas demonstrou todas as suas qualidades no passado para o desenvolvimento de um veículo único e grande desempenho”.

“É uma verdadeira oportunidade nesta primeira edição termos conseguido rodear-nos dos melhores. Neste projeto pude contar também com a ajuda de Mathieu Baumel e Nasser Al-Attiyah em termos de formação de pilotagem, que nos deixa um pouco mais seguros. Mesmo se o nosso objetivo é apenas de participar e chegar ao fim deste rali extremo”, acrescenta Alexandre Pesci.