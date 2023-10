Como ganhar na raspadinha? Ou como perder tudo neste jogo?

As raspadinhas são um dos jogos sociais do Estado mais procurados pelos portugueses. E qual a raspadinha que dá mais? Como ganhar dinheiro com raspadinhas, ou como aumentar as probabilidades de ter lucro?

Antes das respostas, há questões importantes para abordar, que passam pelo jogo responsável e também pelo risco de dependência, associado à ideia de dinheiro fácil.

Quem nunca encontrou num café ou num quiosque uma ou mais pessoas a tentar a sorte raspando uma moeda num papel? Quase sempre papéis sem prémio, porque esse é o conceito do jogo, mas sempre com a possibilidade de conseguir aquele dinheiro fácil.

Há até episódios inspiradores, como aquela história em França, onde quatro mendigos ganharam a raspadinha. São casos raros que, por isso, se tornam notícia.

Mas as exceções não podem ser vistas como regra e procurar saber como ganhar dinheiro raspadinhas pode ter o efeito contrário: conduzir-nos numa espiral de dependência deste jogo social e cair num abismo financeiro.

Porque as raspadinhas são tão populares?

Apesar desses efeitos negativos, a verdade é que as raspadinhas são extremamente populares. E não é necessária grande pesquisa para encontrar a resposta para o fenómeno.

A popularidade da raspadinha deve-se à facilidade aparente de gerar prémios. Ou seja, a lógica (errada) do dinheiro fácil, em que se compra um bilhete, quando se quer, e se raspa um papel que pode gerar prémios de centenas de milhar de euros.

Qual a raspadinha com maior probabilidade?

Esta é uma das questões mais colocadas pelos fãs deste jogo. As raspadinhas com maior probabilidade de criar felizardos são aquelas que têm um prémio inferior.

Ou seja, há um princípio basilar nos jogos de Lotaria Instantânea (a designação oficial das raspadinhas), que se prende com os seguintes fatores:

As raspadinhas com prémios menores têm mais tiragem

As raspadinhas com prémios superiores são mais raras

O curioso é que todas elas têm um pormenor que pode aumentar a probabilidade de ganhar nas raspadinhas, ainda que com certeza poucos jogadores reparem nesse detalhe.

Raspadinhas com prémios maiores

Seja bilhete físico ou na versão online, o jogo da raspadinha é um sucesso em Portugal. Assim, muito apostador opta pelas raspadinhas com prémios maiores em busca da fortuna.

Então, quais são as raspadinhas com prémios maiores?

Mega Pé-de-Meia

O Mega Pé-de-Meia é uma raspadinha de formato clássico. Cada bilhete tem um custo de 10€ e o prémio máximo desta raspadinha é 504.000€. Portanto, uma raspadinha de 10 euros pode valer um mega pé-de-meia de meio milhão de euros.

Super Pé-de-Meia

O Super Pé-de-Meia é outra raspadinha de formato clássico. No entanto, tem um custo e um prémio inferiores à versão ‘Mega’. O bilhete custa 5€ e a raspadinha Super Pé-de-Meia pode dar até 288 mil euros de prémio.

100 X

O 100 X é uma raspadinha, também de formato clássico, que apresenta um prémio máximo de 250 mil euros. Como o custo é de 10€, podemos ver que esta raspadinha dá um prémio máximo inferior ao Super Pé-de-Meia, embora custe tanto como o Mega Pé-de-Meia.

Pé-de-Meia

O Pé-de-Meia é uma das raspadinhas mais populares, pois apresenta um dos maiores prémios das raspadinhas – máximo de 180 mil euros – por um preço bastante acessível. O bilhete desta raspadinha de formato clássico custa 3€.

Raspadinha online: ‘vantagens’ e desvantagens

No site da Santa Casa da Misericórdia tem também uma área dedicada a um dos jogos mais populares em Portugal – provavelmente mais popular do que o Euromilhões.

Assim, é possível ‘raspar online’, o que tem ‘vantagens’ (entre aspas, porque este jogo pode ter efeitos nocivos) e desvantagens.

Vantagens da raspadinha online

Pode jogar em qualquer lugar, sem precisar de ir a um estabelecimento comercial para comprar a raspadinha;

Pode jogar a qualquer hora, sem ficar condicionado pelos horários desse estabelecimento comercial;

Armazena os bilhetes online, garantindo a integridade das raspadinhas.

Desvantagens da raspadinha online

Necessita de ter uma ligação à internet para poder jogar;

É obrigado a criar uma conta na plataforma da Santa Casa;

Não tem o prazer tátil de raspar o bilhete.

Raspadinha com prémio recusado?

Em suma, cada apostador deve ponderar bem as vantagens e desvantagens para escolher o melhor suporte. Por exemplo, o leitor sabe que as raspadinhas rasuradas podem não dar prémio?

Essa possibilidade está no regulamento deste jogo. E já houve situações dessas, como aconteceu com uma vencedora que perdeu um prémio de 5.000 euros porque o talão apresentava um rasgo de dois centímetros.

A alínea D do artigo 3º da Portaria n.º 552/2001, que aprova o regulamento da Lotaria Instantânea, indica esta “regra de segurança”: “Não dobrar, cortar, riscar, manchar, alterar ou afetar de qualquer outra forma o bilhete”.

Além disso, o artigo 8º lista os “requisitos para o pagamento de prémios” e lá vem referido que os bilhetes precisam de “não estarem mutilados”.

Portanto, as regras são muitos específicas nesse sentido. Aliás, qualquer raspadinha apresenta no verso um extrato do regulamento, os prémios possíveis e as regras de atribuição desses prémios.

Jogar raspadinha causa dependência?

Em Portugal, a popularidade das raspadinhas é tanta que acentuou um problema social: a dependência do jogo.

Aliás, o problema está longe de ser novo. Em março de 2021, quando o país enfrentava a pandemia e o Governo anunciou uma raspadinha para financiar a Cultura, o comentador político Marques Mendes deixou um alerta público: “Esta matéria da raspadinha está a transformar-se para muita gente, não para todos, um vício muito perigoso do ponto de vista social”.

Porém, agora há dados científicos que comprovam o fenómeno. De acordo com a primeira fase do estudo “Quem paga a raspadinha”, que está a ser realizado pelo Conselho Económico e Social, 3.09 por cento da população adulta portuguesa está em risco de desenvolver problemas de jogo, sendo que a prevalência de problemas de jogo com raspadinhas é de 1,21%.

“Isto significa que há cerca de 100.000 pessoas em Portugal com sintomas ou comportamentos de problemas de jogo com raspadinhas, das quais cerca de 30.000 apresentam Perturbação de Jogo Patológico”, como salientou a equipa de investigadores que conduz esse estudo.

Como deixar o vício do jogo das raspadinhas

Não há uma ‘cura milagrosa’ para a dependência do jogo. Cada caso deve ser analisado individualmente.

A ajuda de familiares e a partilha de experiência em grupos de apoio é um primeiro passo, sem dúvida muito importante.

No plano clínico, o tratamento pode passar por consultas de psiquiatria e até pelo internamento, seja voluntário ou compulsivo.

A Linha SOS Ajuda – 968 230 998 – fornece informações sobre problemas de jogo, prevenção, diagnóstico, sugestões, intervenção, tratamento, acompanhamento aos jogadores ou familiares e reencaminhamentos. A Linha SOS Ajuda é uma iniciativa do IAJ – Instituto de Apoio ao Jogador e conta com uma equipa de especialistas que prestam apoio em diversas valências.