Hoje é dia 13 de outubro, nasce Thatcher, a primeira-ministra que criticava a União Europeia Por

Hoje é dia de recordar Margaret Hilda Thatcher, que nasceu em Lincolnshire, a 13 de outubro de 1925. Estudou ciências químicas na Universidade de Oxford, mas destacou-se graças a uma carreira política invejável, como primeira-ministra britânica.

E esse percurso iniciou-se bem cedo, nas eleições gerais de 1959 no Reino Unido, em que Thatcher foi eleita representante parlamentar pela região de Finchley. Viria a ser nomeada secretária do Departamento de Educação e Habilidades no executivo de Edward Heath, em 1970.

Cinco anos mais tarde, é eleita líder do Partido Conservador, tornando-se na primeira mulher a liderar um dos principais partidos do Reino Unido.

Em 1979, é eleita chefe do governo, tornando-se a primeira mulher a ocupar o cargo. Nunca uma mulher fora chamada para ocupar o cargo, em toda a Europa.

Margaret Thatcher morou no n.º 10 de Downing Street entre 1979 e 1990. Durante os seus mandatos, estava determinada em inverter o que considerava ser o declínio nacional de Inglaterra.

Centrou a sua ação na desregulamentação do setor financeiro, flexibilizando o mercado de trabalho e privatizando das empresas estatais.

Perdeu popularidade durante a recessão provocada pela crise do petróleo de 1979, mas a vitória britânica na Guerra das Malvinas e a recuperação económica ajudaram à sua reeleição, em 1983.

Sobreviveu a uma tentativa de homicídio em 1984 e ganhou a alcunha de ‘Dama de Ferro’. Viria a ser reeleita para um terceiro mandato em 1987, mas sua visão crítica sobre a criação da União Europeia levou-a a perder o apoio do partido.

Margaret Thatcher renuncia aos cargos de primeira-ministra e líder do partido em 1990.

Nasceram a 13 de outubro Eduardo, Príncipe de Gales, (1453), Luísa de Gusmão, rainha de Portugal (1613), Margaret Thatcher, política britânica (1925), Paul Simon, cantor e compositor norte-americano (1941), Kate Walsh, atriz norte-americana (1967), Carlos Marín, músico espanhol (1968), e Ian Thorpe, nadador australiano (1982).

Morreram neste dia Cláudio, Imperador Romano (54), Louis Claude de Saint-Martin, filósofo francês (1803), Henry Charles Carey, economista norte-americano (1879), Alexandrina de Balazar, mística católica portuguesa (1955), e Bertram Neville Brockhouse, físico canadiano (2003)