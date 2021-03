Nas Notícias “Raspadinha está a transformar-se num vício muito perigoso”, diz Marques Mendes Por

A questão das raspadinhas volta a dar que falar e Luís Marques Mendes aconselha António Costa a pensar bem se fará ou não sentido avançar com a ideia do lançamento da raspadinha para fins culturais numa altura em que o país enfrenta uma crise por conta da pandemia.

Francisco Assis, presidente do Conselho Económico e Social (CES), já disse que este ‘vício’ das raspadinhas pode levar a situações complicadas de resolver e por isso avançou com um estudo para tentar sensibilizar o Governo a este respeito, até porque, diz, “o problema é mais grave do que se pensa”.

Marques Mendes, em declarações no seu habitual espaço de comentário na SIC, disse que também está preocupado com esta iniciativa que está em marcha.

“Esta matéria da raspadinha está a transformar-se para muita gente, não para todos, um vício muito perigoso do ponto de vista social”, avisou Marques Mendes, apelando ao Governo para que pense bem antes de lançar a nova raspadinha que terá por objetivo a angariação de fundos para melhorar espaços culturais.

O comentador e Conselheiro de Estado sustenta que “sabendo-se que a raspadinha é muita usada por pessoas mais pobres, classe mais baixa e mais vulnerável”, é importante medir o impacto que este jogo pode ter na sociedade.

“Isto é um problema social sério”, referiu Marques Mendes, sublinhando que tal situação poderá ainda abrir um “precedente”.

“Agora é para o património cultural, no futuro poderá ser para outras matérias”, indicou, dizendo que “Francisco Assis fez bem em chamar a atenção”, esperando que António Costa “recue nesta medida”.

A nova lotaria instantânea (conhecida pelo público simplesmente por raspadinha) tem por objetivo passar a financiar intervenções no património cultural.