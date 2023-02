Nas Notícias Raspadinhas, Euromilhões e outros jogos da Santa Casa. Sabe como reclamar o seu prémio? Por

A sorte dos apostadores costuma gerar alguns felizardos, uns mais do que outros, com valores diferentes a receber quando se acerta nos prémios. Se nos valores de baixo valor é simples reclamar os seus prémios junto de um quiosque, por exemplos, quando as quantias são maiores há um conjunto de procedimentos de segurança a levar em conta.

Saiu-lhe dinheiro numa raspadinha? Acertou no Euromilhões? Fique a conhecer os métodos que tem à sua disposição para reclamar o seu prémio.

No que respeita ao Euromilhões, às Raspadinhas, ao Totoloto ou Lotarias, por exemplo, em Portugal, os prémios atribuídos são da responsabilidade da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa.

Quando o prémio é de um valor até 150 euros, estes podem ser creditados de forma automática no saldo do Cartão de Jogador, para jogadores registados no site da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa.

As verbas podem ser recolhidas por transferência, desde que o valor seja igual ou superior a 25 euros, para os jogadores que, em alternativa, podem manter o dinheiro como saldo para utilizá-los para jogar.

Quando os prémios são de valores superiores a 150 mas inferiores a 2.000 euros, aí poderá ser feita uma transferência para o IBAN indicado num formulário de registo que é necessário preencher.

No caso de prémios de valor entre 2.000 euros e inferiores a 5.000 euros, o apostador vencedor tem de preencher um formulário online e após validação dos seus dados de identificação será realizada a transferência do valor do prémio para o IBAN indicado.

Em prémios de valor igual ou superior a 5.000 euros, os apostadores têm de preencher um formulário online no site da Santa Casa e indicar alguns dados pessoais que visam confirmar a identidade do apostador premiado para o posterior levantamento.

Quando for vencedor de um prémio, pode contactar a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa através do E-mail para [email protected].

Que documentos devo enviar para reclamar o dinheiro?

Quando fizer o contacto com os serviços da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa por E-mail não se esqueça de enviar alguns documentos essenciais para que seja feita a validação da sua identidade.

Deste modo, deve enviar uma fotocópia ou fotografia com frente e verso do seu documento de identificação válido;

Junte também uma fotocópia ou fotografia do seu NIF. Só precisa de enviar este documento quando o seu cartão de cidadão não tenha este número, como é no caso de pessoas que ainda têm o Bilhete de Identidade e um cartão próprio com o NIF (número de contribuinte).

Não se esqueça também de enviar um comprovativo de IBAN com o número da sua conta bancária onde irá receber os montantes que lhe são devidos.

Antes de enviar o E-mail, coloque a sua identificação com nome completo, morada completa e um contacto telefónico.

Não se esqueça que em Portugal a legislação em vigor determina que os prémios de valor superior a 5.000 euros estão sujeitos a imposto do selo, à taxa legal de 20 por cento.

Atendimento presencial na Santa Casa

Em Lisboa realiza-se na Avenida da Liberdade, n.º 194, 1269-275 Lisboa

No Porto pode fazê-lo na Rua de Aleixo da Mota, n.º 86, 4150-044 Porto

Tenho o primeiro prémio do Euromilhões. O que devo fazer?

Quem tem a feliz sorte de acertar nos cinco números e duas estrelas do concurso dos concursos a nível europeu tem alguns procedimentos específicos para levantar as verbas a que tem direito.

O apostador deverá preencher o formulário que surge automaticamente na área “Receber os Meus Prémios” que encontra no site da Santa Casa.

Depois, entre 13.º e o 90.º dia após a data do sorteio, deve o apostador deslocar-se ao Departamento de Jogos para fazer a sua identificação e levantar o prémio a que tem direito.

De referir que este pagamento não é feito em numerário mas, sim, através de transferência bancária. Em caso de dúvida, pode sempre entrar em contato com o atendimento ao apostador da Santa Casa através do contacto 808 20 33 77 ou via E-mail para [email protected].

Se for vencedor de um prémio num jogo da Santa Casa da Misericórdia esteja atento a eventuais regras que a entidade que tutela o jogo realiza e consulte sempre o regulamento.