Silas diz que Belenenses está limitado nas opções mas não na qualidade

O treinador Silas lamentou hoje as poucas opções de que dispõe no plantel do Belenenses para defrontar o Desportivo das Aves, no desafio da 31.ª jornada da I Liga de futebol, porém frisou que qualidade existe.

Na conferência de imprensa de antevisão ao encontro de sábado, o técnico assegurou que o Belenenses vai apresentar-se na Vila das Aves, e nos restantes jogos da temporada, com soluções credíveis, devido às lesões de Gonçalo Silva, Nuno Coeho, Sasso, Tiago Caeiro, Kikas, Herique Almeida e Nico Velez e à ausência do castigado Zakarya.

“Em termos de opções estamos limitados, mas jogaremos com 11. Estamos limitados só a nível de números, não ao nível da qualidade. Temos conseguido arranjar soluções e acredito que vamos arranjar soluções para os jogos que faltam, mesmo não contando com os jogadores que não nos podem ajudar”, declarou.

Sem vencer há seis partidas, o Belenenses enfrenta um adversário que ainda não assegurou a permanência na I Liga, mas que “vive o melhor momento da época”, segundo Silas.

“Têm um grande treinador [Augusto Inácio], que passou por todas as fases do futebol e já foi campeão nacional como jogador e treinador. Sabe tudo sobre futebol. Vamos passar por muitas dificuldades, até porque o adversário está no melhor momento da época e, possivelmente, com mais uma vitória garante a manutenção”, analisou.

Silas lembrou ainda que os jogadores que tem lançado nos últimos jogos “precisam de tempo de jogo para competir no nível exigido”, acreditando que “vão estar melhores do que na semana passada”.

A possibilidade de lançar jovens da equipa de sub-23 tem sido sempre equacionada pelo treinador, contudo só poderá concretizar se os resultados permitirem.

“Vai depender do jogo e do resultado, mas todos eles estão preparados para jogar. A nossa ideia era não ter um plantel muito extenso e dar oportunidade aos nossos. Se têm qualidade de certeza que vão jogar. Isto está a funcionar como se fosse uma equipa B”, concluiu.

No sábado, o Belenenses, sétimo classificado com 40 pontos, defronta o Desportivo das Aves, com 11.º com 33, na Vila das Aves, pelas 20:30, sob arbitragem de Fábio Veríssimo, da associação de Leiria.