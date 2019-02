Fórmula 1 Racing Point apresenta-se para 2019 com um novo patrocinador Por

No mesmo dia em que Red Bull e Mercedes revelaram os seus novos monolugares de Fórmula 1 para 2019, a Racing Point (ex-Force India) apresentou-se para a nova temporada.

A equipa, agora detida pelo consórcio liderado por Lawrence Stroll, apresentou em Toronto (Canadá), o país dos seus novos donos e com uma roupagem ligeiramente diferente.

Embora continue a dominar o rosa da marca alemã de bebidas BWT, o azul passa também a fazer parte da decoração do monolugar de Silverstone, devido à entrada do novo ‘sponsor’ SportPesa, que também entra no nome oficial da escuderia liderada por Otmar Szafnauer.

O novo acordo de patrocínio é pluri-anual, sendo que a SportPesa não é estranha ao mundo do desporto e ao futebol em particular, nomeadamente devido às suas parcerias com clubes da liga inglesa Arsenal, Everton e Southampton. Agora entra na F1 pela ‘porta’ da equipa que este ano conta com os pilotos Sergio Perez e Lance Stroll.