Nas Notícias “Quis fazer uma manifestação pacífica”. André Filipe fala do surto psicótico Por

Recuperado do surto psicótico, motivo pelo qual foi internado, André Filipe regressou ao Big Brother para falar dos comportamentos que iriam ditar a sua expulsão.

Em conversa com Teresa Guilherme, o ex-concorrente explicou que estava “infiltrado”, pois tinha criado “uma personagem” e não conseguia “sair dela”.

“Comecei a procurar códigos para salvar a mãe da Jessica”,acrescentou.

André Filipe viria a ser expulso da casa por comportamentos abusivos, como o arremesso de objetos para a piscina e inscrições nas paredes.

“Joguei um jogo dentro do jogo”, explicou: “Escrevi paz e amor nas paredes do jardim e nos bancos quis fazer uma manifestação pacífica, que era o sangue que nos une”.

Garantindo que não queria “assustar os colegas”, o ex-concorrente adiantou que teve “privação de sono e má alimentação” durante a participação no programa.

“Estou numa fase de recuperação e acho que amanhã o sol voltará a brilhar. Gostava de voltar a ser uma pessoa divertida e tenho confiança de que vou voltar a ser um rapaz feliz”, concluiu.

André Filipe continua a ser seguido no Hospital do Barreiro, onde foi internado logo após a expulsão do Big Brother, com um surto psicótico.