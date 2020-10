Ciência Anticorpos contra vírus da covid-19 podem durar meio ano Por

Um estudo realizado por uma equipa de investigadores da Faculdade de Medicina da Universidade do Arizona, nos EUA, provou que os anticorpos neutralizantes contra o SARS-CoV-2, o coronavírus responsável pela covid-19, podem durar até seis meses.

De acordo com o estudo, cujo resumo foi publicado pela Immunity, não foi confirmada uma relação entre a idade da pessoa e a produção de anticorpos contra o coronavírus.

Ficaram, porém, os indícios de que o organismo responde à gravidade da doença, produzindo mais anticorpos numa fase inicial da resposta imunitária quanto mais grave é a doença.

Estes resultados reforçam o otimismo numa vacina contra a covid-19, que terá de começar por reduzir a gravidade da doença antes de garantir uma proteção total.

O estudo mostrou também que os anticorpos responderam melhor contra partes da ‘spike’, a proteína da coroa que permite ao vírus invadir a célula, do que contra a nucleocápside, a proteína do invólucro do vírus.