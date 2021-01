Nas Notícias “Quero ter o apoio do PS”, revela Nuno Cardoso Por

Nuno Cardoso, antigo presidente da Câmara do Porto, anunciou que será candidato nas autárquicas deste ano e pediu o apoio do PS.

O autarca que liderou o Porto entre 1999 (sucedendo a Fernando Gomes, que foi para ministro da Administração Interna) e 2002, eleito nas listas do PS, garantiu que “é já uma decisão tomada” e vai “em frente com quem” o quiser acompanhar, mas pretende “ter o apoio do PS”.

“Há um incentivo que recebo das pessoas a voltar, até porque a cidade e a região precisa de uma voz ativa na defesa dos seus direitos e interesses. O grande objetivo desta minha decisão é dar voz à região e conquistar a regionalização”, explicou o candidato, em declarações à Lusa.

O ex-autarca revelou que, em 2002, não se recandidatou devido ao “compromisso” familiar

“Quando saí da Câmara, António Guterres perguntou-me se eu queria continuar. Recusei porque tinha um compromisso com a minha família de que seriam apenas quatro anos”, contou.

Foi então eleito Rui Rio (PSD), “um senhor que dizia que quando pensava em cultura pensava em livro de cheques e deixou-se matar tudo num setor tão importante para a cidade”.

“Tenho um certo desgosto e angústia por sentir que, ao fim de 20 anos, o Porto e a região deviam estar noutro patamar. Não vejo nada de estruturante que tenha mudado a cidade”, comentou Nuno Cardoso, lembrando a ‘obra feita’ como “a revolução do turismo dos últimos anos como o metro, a VCI ou a gare do Aeroporto Francisco Sá Carneiro”.

De acordo com fonte da distrital socialista, citada sem identificação pela Lusa, o ex-autarca não será a escolha do PS para cabeça de lista nas autárquicas.