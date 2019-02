Benfica “Quero deixar uma palavra ao Nacional. Já estive do outro lado” Por

Depois da goleada histórica imposta ao Nacional da Madeira no Estádio da Luz, Bruno Lage não esqueceu o momento delicado do adversário e deixou uma mensagem de apoio aos insulares.

“Quero deixar uma palavra ao treinador e jogadores do Nacional. São coisas que acontecem, já estive do outro lado. Têm consciência de que têm mais valor do que aquele que se viu aqui hoje. Há que levantar a cabeça”, afirmou o treinador das águias.

Sobre a prestação da equipa, Bruno Lage mostrou-se satisfeito pela vitória e pela “continuidade” que a equipa tem mostrado.

“O que me deixa satisfeito é a continuidade. A forma como encarámos isto tudo, com normalidade, sabemos que é um resultado expressivo, que pode ficar na história destes jogadores. Mas o que me deixa satisfeito é a continuidade, termos calma a fazer as coisas, continuar a evoluir… Uma palavra para os jogadores, que trabalham com motivação máxima e boa dinâmica, para presentear os adeptos”, afirmou.

A finalizar, o técnico dos encarnados falou ainda de Ferro e Florentino, dois jovens que somaram minutos na equipa principal.

“Nós conhecemos os jogadores, agora tivemos a oportunidade de os fazer crescer neste patamar. [Ferro e Florentino] Eram dois miúdos que estavam preparados e, quando houvesse a oportunidade de os puxar para este nível, íamos puxá-los… Sentimos isso e pouco a pouco íamos dar-lhe essas oportunidades”.

“O mérito é dos jogadores, eles é que fazem história e esta vitória é inteiramente deles”, rematou o técnico.