Nas Notícias Quantos pontos posso perder por conduzir ao telemóvel? Por

A segurança rodoviária está sempre na primeira linha entre os objetivos das autoridades. E por isso não faltam ações de sensibilização e campanhas que visam reduzir a sinistralidade nas estradas onde um dos piores inimigos e que mais acidentes provoca é o uso dos telemóveis durante a condução.

A tecnologia tem vindo a ser aperfeiçoada e hoje em dia fazer chamadas, enviar mensagens ou consultar documentos está ao alcance de simples cliques. Só que nem toda a hora e local são bons para recorrer ao seu dispositivo eletrónico. E se está ao volante, o melhor mesmo é jogar pelo seguro e não mexer no telemóvel.

Sabemos que muitas pessoas precisam de o fazer quer por motivos pessoais ou profissionais e por isso arriscam apanhar multas e perder pontos na carta de condução. Manda a regra da segurança rodoviária que não o faça. Mas nem sempre isso acaba por acontecer.

Assim, milhares de condutores são autuados nas estradas e autoestradas portuguesas anualmente por usarem o telemóvel enquanto conduzem.

Se já foi apanhado neste contexto, saberá o quanto custa a coima que lhe é aplicada. Mas saberá também que perde pontos na carta de condução.

É que a carta de condução é regida por um sistema por pontos desde 1 de junho de 2016.

Coima, perda de pontos e inibição de conduzir

Ainda assim, existem muitas dúvidas e interrogações a respeito das coimas e dos pontos que se perdem, sobretudo quem não foi apanhado mas gosta de andar informado. Desfazemos as suas dúvidas.

Quantos pontos posso perder se conduzir ao telemóvel? Essa questão tem uma resposta muito exata. O condutor que for apanhado a conduzir e a usar o telemóvel ao mesmo tempo pode perder de 2 a 3 pontos na sua carta de condução.

Além disso, a pessoa que está ao volante e que for apanhada corre o risco de ter uma inibição de conduzir com apreensão da carta por um período entre 1 e 12 meses por se tratar de uma contraordenação grave.

A coima aplicada é de no mínimo 120 euros. Esta poderá chegar aos 600 euros e o melhor é mesmo não arriscar. Como tal, poderá recorrer a sistemas que são autorizados pela lei para falar enquanto conduz.

O que diz o código da estrada a respeito do telemóvel ao volante? No artigo número 84, o documento que tutela as regras das estradas nacionais refere que existe a proibição da utilização de certos aparelhos durante a condução.

Ainda assim, podem usar-se alguns aparelhos para fazer chamadas desde que estes não obriguem o condutor a estar permanentemente focado no telemóvel.

Todos os fones podem ser usados ao volante?

Deste modo, existem exceções que são utilizadas pelos condutores para usarem o telemóvel. Aqui falamos dos chamados kit de mãos livres, por exemplo.

Estes não obrigam o condutor a um contínuo manuseamento de um dispositivo. Além do kit de mãos livres há quem opte por auriculares com ligação por bluetooth. Mas tenha atenção que nem todos os auticulares são autorizados.

Geralmente, os auriculares com dois fones, que são comprados junto com os telemóveis, não podem ser usados ao volante. Estes não estão na categoria de exceções autorizadas para uso ao volante. Assim, o melhor é mesmo optar por dispositivos legalmente aprovados.

E mesmo em relação a dispositivos autorizados, sempre que a sua condução seja afetada pelos mesmos, você deve parar o veículo em local seguro para ajustar o dispositivo ou terminar uma ligação, por exemplo.

Parar e telefonar é a medida mais segura?

Nunca se esqueça que a sua segurança, de quem transporta eventualmente e dos outros utentes das vias e do espaço público devem estar acima de tudo.

Não se distraia ao volante com os telemóveis. É melhor perder uma chamada do que a vida. Não tenha apenas em mente escapar de coimas e perda de pontos. Assuma sempre uma condução responsável e defensiva. Não faça do telemóvel o seu foco ao volante.