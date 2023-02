Desporto O que significa cada bandeira da Fórmula 1? Por

A Fórmula 1 é um dos desportos mais populares a nível mundial e arrasta multidões em várias zonas do globo planetário. Seja para assistir às corridas nos traçados que acolhem cada edição do campeonato do mundo seja no acompanhamento televisivo, com as transmissões a ficarem cada vez mais aperfeiçoadas, a verdade é que a Fórmula 1 movimenta milhões financeiros e de público entusiasta.

A cada edição renovam-se pilotos, carros e estratégias. São introduzidas novas regras, afastadas outras mas há coisas que permanecem inalteráveis para que o compromisso com a segurança seja sempre constante.

Durante as transmissões televisivas ou para quem tem a possibilidade de acompanhar as corridas in loco aparecem sempre momentos em que são mostradas várias bandeiras de cores diferentes ao longo dos circuitos. E umas são mais vezes mostradas do que outras. A cor delas também identifica a sua importância no traçado ou contexto da corrida.

Você sabe o que significa cada bandeira que é mostrada na Fórmula 1? Fique connosco e saiba o que significa cada cor de bandeiras na Fórmula 1.

E vamos começar pelo fim. Parece estranho mas é mesmo por aí que se arranca esta corrida na explicação do significado de cada bandeira na Fórmula 1 com a mais desejada. A bandeira de xadrez.

Bandeira de xadrez preta e branca

A bandeira de xadrez preta e branca é a mais desejada em qualquer corrida pois é mostrada primeiramente ao grande vencedor.

A bandeira de xadrez preta e branca é também utilizada durante as sessões de treino, qualificação e sprint e o seu significado é sempre o mesmo. Determina o final da corrida.

Bandeira azul

Esta é uma cor de bandeira raramente mostrada mas que, em uma ou outra ocasião é exibida. Esta significa que há algum ou alguns pilotos em pista com voltas em atraso.

Deste modo, a quem a bandeira azul for mostrada, estes ficam obrigados a ceder a passagem aos pilotos que estão a rodar atrás de si mas com voltas de avanço. Trata-se de uma indicação de que devem facilitar a ultrapassagem.

Bandeira vermelha

Se a bandeira de xadrez é uma das mais desejadas e determina o fim da prova, outra das bandeiras que pode determinar o final de uma corrida é a bandeira de cor vermelha. Quando é mostrada, os pilotos devem encaminhar os carros para as boxes, ficando aí a aguardar indicações sobre se podem, ou não, voltar para a pista da corrida.

Bandeira preta e branca

Não é comum ser mostrada a bandeira de cor preta e branca. O piloto que a vir fica a saber que teve uma conduta antidesportiva em pista e não pode repetir essa mesma situação.

Bandeira amarela com franjas vermelhas

A bandeira amarela com franjas vermelhas deve merecer toda a atenção dos pilotos pois esta indica que há lençóis de água ou óleo na pista. A atenção deve ser redobrada para evitar aquaplanagem.

Bandeira amarela

Uma das bandeiras que também é muitas vezes mostrada em pista é a bandeira de cor amarela. Esta determina que os pilotos devem baixar substancialmente a velocidade dado que existe um problema no traçado.

Geralmente, quando ocorre um acidente ou algum carro avaria, é mostrada a bandeira de cor amarela. Durante o tempo em que a bandeira é mostrada, os pilotos não podem realizar qualquer tipo de ultrapassagem aos adversários.

Importa referir ainda que quando são mostradas ao mesmo tempo pelo mesmo colaborador em pista duas bandeiras amarelas, isto significa que os pilotos podem ser obrigados a parar em breve.

Bandeira verde

Tal como nos semáforos rodoviários, quando a luz verde acende é para avançar, na Fórmula 1 quando é mostrada uma bandeira de cor verde é sinal de que os pilotos podem voltar a competir dentro da normalidade. A velocidade alta e as ultrapassagens estão permitidas novamente.

Bandeira branca

A bandeira branca na Fórmula 1 não significa rendição. Esta indica, sim, que algum ou vários veículos estão a rodar lentamente no setor e os pilotos que seguem atrás devem redobrar os cuidados para evitar acidentes.

Bandeira preta com círculo laranja

A bandeira preta com um círculo laranja não é das mais comuns de ser ver numa prova de Fórmula 1, pois os carros estão dotados de enorme tecnologia que, ao milésimo, é controlada pelos engenheiros nas boxes. Por isso, qualquer avaria ou problema é imediatamente checado.

Em todo o caso, os outros pilotos devem também ser informados que circula um carro com problemas no circuito. Por isso, é mostrada esta bandeira.