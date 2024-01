Fórmula 1 Já são conhecidos os horários de 2024 da Fórmula 1 Por

Os horários da Fórmula 1 para a nova temporada já são conhecidos. Depois da FIA apresentar o calendário da nova época, sabem-se agora todas as horas do programa de cada grande prémio.

Se é fã de Fórmula 1 não vai querer perder pitada sobre a nova época. Quem vai suceder a Max Verstappen na nova temporada?

Esta pergunta não tem, como é óbvio, resposta. Mas já há informação suficiente para fazer empolgar qualquer adepto da modalidade rainha do automobilismo.

Desde logo, o calendário de todos os 24 Grande Prémios, com datas para as corridas, desde o Bahrain, a 29 de fevereiro de 2024.

Horários dos Grandes Prémios de Fórmula 1

Mas há mais informação. Os horários de todos os Grandes Prémios, acabam de ser tornados públicos e foram resumidos pelo jornal Bancada.

Assim, a primeira corrida da nova época será disputada no dia 2 de março, com as luzes vermelhas a apagarem às 15h00.

E tem início o Grande Prémio do Bahrain 2024, que marca o início do campeonato, dias depois dos testes habituais de pré-temporada.