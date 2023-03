Mundo Qual o melhor chá para perder barriga? Por

A imagem e o bem estar são fundamentais para que as pessoas se sintam bem e confiantes. E a barriga é uma zona específica do corpo em que tanto mulheres quanto homens não gostam de ver o excesso acumulado. Por isso, procuram-se frequentemente receitas milagrosas para perder barriga. Sabia que o chá pode ajudar? Fique com 3 chás que ajudam a perder barriga.

É importante ter plena noção de que a barriga saliente forma-se na base da dieta incorreta que muitas pessoas têm devido a diferentes fatores; um deles a falta de tempo que leva a que a alimentação não seja feita como deve ser.

O tecido adiposo, assim tecnicamente chamado, cria uma imagem que é, para muita gente, desconfortável, e, deste modo, procuram formas de perder barriga. É essencial ter noção de que só um modo de vida saudável ajudará a perder barriga o quanto antes. Não adianta beber qualquer dos chás que lhe vamos indicar se depois não faz atenção naquilo que come ou se tem uma vida sedentária.

Deve também ter consciência de que para perder gordura localizada é fundamental também um trabalho que demora, ou pode demorar meses. Cada organismo tem as suas particularidades. O importante é manter o foco. E não exagerar na toma de chás. Se possível, faça sempre esta toma de acordo com a orientação de um médico ou especialista.

Chás como os de gengibre, de hibisco ou de cúrcuma aceleram o metabolismo e são fortes aliados para a perda da gordura abdominal.

Chá de cúrcuma com limão

O chá de cúrcuma com limão tem componentes excelentes que aceleram o seu metabolismo e, com isso, a queima de gordura é feita mais rapidamente.

Se à cúrcuma associar limão, então fica com uma dupla preciosa para perder barriga já que o limão tem propriedades que ajudam a não ter tanta vontade de comer alimentos com açúcar.

Além disso, o limão é diurético e permitirá uma renovação de líquidos mais rapidamente.

Para obter o chá, adicine cúrcuma em pó à água fervida e espere entre 5 a 10 minutos. Depois beba 3 a 4 xícaras de chá entre refeições.

Chá de hibisco com canela

O chá de hibisco com canela é também ótimo para quem deseja perder barriga e não ter aquela sensação de barriga inchada.

Tanto o hibisco quanto a canela são fortes aliados para uma aceleração do metabolismo.

Este chá é relativamente simples de se fazer e a sua toma é muito agradável.

Ferva água e adicione folhas secas de hibisco. Junte-lhe também o pau de canela e deixe as propriedades se misturarem durante 10 minutos.

Depois, é só tomar. Essencialmente, deve beber uma xícara antes de cada uma das refeições mais importantes do seu dia.

Chá de gengibre com abacaxi

O chá de gengibre com abacaxi é outro dos chás que preenche este top de reforços para você perder gordura na zona abdominal e deixar de ter aquela sensação de barriga inchada.

Rico em fibras, este chá é um bom amigo do seu intestino e para o ter não precisa de gastar muito tempo nem dinheiro, uma vez que o modo de preparo é simples.

Ferva água já depois de lhe ter adicionada uma colher de gengibre, cascas de abacaxi e de laranja.

Depois de a água estar fervida, deve coar o chá para um recipiente que deve acompanhar a sua pessoa durante o dia, pois trata-se de um chá importante para se beber entre refeições.

Importa destacar que algumas pessoas gostam de adicionar ainda carqueja neste chá. É tudo uma questão de gosto.

Moderação e esforço para atingir o objetivo

E pronto, ficou com 3 chás que são fortíssimos aliados para quem deseja ter uma barriga menos inchada.

Não se esqueça, contudo, e como demos conta em cima, que perder barriga não é fácil e é das situações mais complicadas de trabalhar na busca de uma corpo perfeito.

É que deve associar não apenas a toma de chás a uma alimentação equilibrada. Também deve realizar exercícios físicos frequentes para que o gasto de calorias seja superior aos que ingere.

Beba com moderação o chá e, se possível, sempre com a supervisão de um médico ou especialista.