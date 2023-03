Mundo O meu filho quer fazer uma tatuagem. O que devo fazer? Por

As tatuagens são cada vez mais uma tendência não apenas entre adultos, mas também há cada vez mais crianças que pedem aos pais para os levarem a um estúdio de tatuagens para gravarem na pele mensagens ou imagens que gostam ou tenham algum significado particular.

Se o seu filho lhe pedir para fazer uma tatuagem, saiba o que deve fazer e fique, desde já, com uma certeza para princípio. Se o seu filho teve a abertura e consciência de pedir autorização, comece por entender as razões que o levaram a fazer tal pedido.

Muitos pais não sabem como lidar com certos pedidos dos filhos e os pedidos para fazer uma tatuagem são mais comuns do que você possa imaginar. É fundamental que cada mãe e cada pai tire as suas próprias conclusões mas consiga dialogar.

Entenda as razões e ouça o seu filho. Ele terá oportunidade de se explicar e justificar as razões que o levam a querer ter uma tatuagem.

Por que quer fazer a tatuagem?

Obter a resposta sobre o motivo é muito importante para que o clima de harmonia entre pais e filhos seja constante. Dê espaço e abertura ao menor para falar.

Na fase de adolescência ou pré-adolescência é natural que as crianças queiram modificar a sua aparência visual. Compreenda que isso é natural. E não quer dizer que compreender seja validar esse pedido.

Evite dizer logo um não. Justifique também a sua decisão, seja ela sim ou não, ao menor. O diálogo acaba por funcionar muito bem e ajuda a criança a crescer mas também os pais na sua função de educadores.

Saiba ouvir. Diálogo é importante

Antigamente, as tatuagens eram vistas como sendo algo marginal, mas aos poucos o mundo tem vindo a evoluir e a aceitação de quem as tem é maior e natural a bem da sã convivência em sociedade.

Deste modo, explique o contexto ao seu filho. Responda num tom calmo e com a certeza nas palavras para lhe passar uma segurança que é sempre importante.

Às vezes, nem precisa de esperar que o seu filho faça as questões. O pedopsiquiatra Pedro Strecht explica, por exemplo, que o contexto do mundo atual, nomeadamente em relação às redes sociais, faz com que existam “uma cultura de imagem muito forte e que passa para os miúdos, em idades cada vez mais precoces”.

“Os pais que estão atentos percebem imenso dos filhos”

“Os pais que estão atentos percebem imenso dos filhos, mesmo que estes não digam nada. Mas às vezes também não percebemos tudo”, contou Pedro Strecht, em entrevista ao Público, em 2020, onde teve oportunidade de deixar um conselho aos pais.

“Digo aos pais que, até aos 18 anos, os miúdos não devem fazer marcas que sejam definitivas — podem por um piercing, mas não um alargador porque é irreversível”, aconselhou o pedopsiquiatra.

Tatuagens temporárias

Uma boa opção para os pais dizerem sim mas não comprometerem a decisão para sempre aos filhos é tentar explicar-lhes que as tatuagens temporárias podem ser uma boa opção, por exemplo.

Opte por tentar indicar as vantagens de fazer uma tatuagem temporária e não uma definitiva, sob pena de a pessoa adolescente pretender mudar a qualquer momento.

Se se arrepender, pode sempre reverter a decisão na tatuagem temporária, embora atualmente já é possível também fazer alterações e apagar também tatuagens tidas como definitivas.

O desenvolvimento tem sido grande nesta área, sendo que também os componentes usados tendem a ser aperfeiçoados nesse sentido.

Em Portugal, sobretudo nas grandes cidades, não faltam espaços onde pode realizar tatuagens temporárias, elas que são encaradas como acessórios momentâneos.

Os avisos do Infarmed

No fundo, as tatuagens temporárias mais não são do que pinturas que desaparecem passadas algumas semanas.

É importante estar sempre atento ao local onde faz a tatuagem. Procure saber se cumpre regras de higiene e também se são usados produtos que não provocam problemas à saúde da pele.

O Infarmed tem um conjunto de avisos a respeito das ditas tatuagens temporárias feitas à base de henna negra, uma moda/tendência muito assistida no verão, por exemplo, em feiras.

As tatuagens feitas na base de Henna têm uma duração estimada entre 10 a 20 dias e são uma boa opção para que o adolescente possa ter uma tatuagem que sai passadas algumas semanas. Ora, se se arrepender, não precisa esperar muito para voltar à aparência antiga.

Em todo o caso, se quiser manter pode fazer uma nova e aí já tem a noção do que quer, sendo certo que, na adolescência, a vontade dos mais novos tende a alterar-se frequentemente.

É fundamental, acima de tudo, que nunca se esqueça que deve ‘tatuar’ no interior da sua cabeça a ideia de que é importante dialogar com o seu filho. Saiba ouvir, saiba falar, saiba justificar-se.