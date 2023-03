Mundo Como funcionam os pagamentos contactless? É seguro usar? Por

Os desenvolvimentos das transações financeiras têm vindo a facilitar as comercializações mas, ao mesmo tempo, abrem espaço para desafios à segurança de dados e conteúdos. Nos últimos tempos, tem proliferado um tipo de pagamento muito útil que dá pelo nome de contactless.

O contactless é um tipo de pagamento em que o cartão passa informação para o terminal bancário (TPA) sem necessidade de introduzir o código. No fundo, o pagamento tem lugar com uma leitura por aproximação entre o cartão físico e o terminal de pagamento.

O comerciante coloca o valor a pagar por um produto ou serviço e a pessoa só tem de aproximar o cartão que efetua o pagamento, desde que seja até 50 euros. Mais do que 50 euros já é necessário colocar o código pin do cartão.

O contactless é possível porque os cartões com este tipo de tecnologia têm um chip incorporado. Este envia um sinal por radiofrequência para o TPA, desencadeando, desse modo, o pagamento até um valor determinado, os tais 50 euros.

A grande vantagem do contactless é que você pode fazer pagamentos de valores considerados baixos sem ter de recorrer à introdução do código.

O contactless é seguro?

Quem usa este tipo de cartão sabe que é extremamente cómodo. Mas será seguro utilizar a tecnologia contactless?

É a segurança que faz com que o contactless tenha tanta aceitação no mercado de transações. Através desta tecnologia você não tem de passar o seu cartão a terceiros, no caso a um comerciante, nem tem a necessidade de, em público, carregar nos botões para mencionar o seu código pin, isto em transações inferiores a 50 euros, recorde-se.

Facilidade não rima com insegurança e por isso quem desenvolveu esta tecnologia preocupou-se em criar barreiras para que, em caso de perda ou extravio do cartão, não seja possível fazer compras ou pagamentos avultados.

Assim, você só pode realizar cinco (5) transações contactless consecutivas. Na sexta compra já lhe será pedido que coloque o código pin.

Barreiras de proteção contactless

Também não consegue fazer vários pagamentos consecutivos com um valor superior a 150 euros.

E por forma a ter as barreiras de segurança sempre ativas, de forma aleatória poderá ser pedido que coloque o código pin em alguma das transações. Por isso, pode estar tranquilo relativamente à segurança desta tecnologia contactless.

Este tipo de autorização para pagamentos é baseado num sistema de comunicação cujo nome internacionalmente é conhecido por Near Field Communication, ou simplesmente NFC.

Saiba como agir se tiver problemas com pagamentos bancários

Os especialistas informáticos estão frequentemente a desenvolver ferramentas e barreiras que visam aumentar a cibersegurança também ao nível das transações bancárias.

Mas é sabido que problemas com pagamentos podem sempre ocorrer, por muito segura seja a tecnoligia utilizada. Por isso, é fundamental saber como agir no caso de ter problemas com pagamentos bancários.

É crucial estar sempre por dentro de boas dicas e conselhos que deve seguir à risca para se proteger. Saiba como agir se for vítima de fraude bancária ou se tiver problemas com pagamentos bancários.

Não se esqueça de que deve proteger a sua conta de possíveis ataques cibernéticos e deve primar por um comportamento seguro. Confirme sempre os valores a pagar e os locais onde o faz.