Qual a diferença de funções da GNR e da PSP?

A GNR e a PSP são duas forças de segurança ao dispor do país que têm por missão proteger a soberania do país, a integridade do território e a população. Apesar de terem missões idênticas existem tarefas que cabem a cada uma destas forças da ordem. Saiba distinguir as funções da GNR e da PSP.

A primeira grande diferença entre ambas é que a GNR é uma força militar, enquanto que a PSP é uma força policial de segurança. Ou seja, a GNR tem de reger-se pelas determinações militares do Estado português, enquanto que a PSP tem um regime e estatuto policial na sua lei orgânica.

Se a PSP realiza a maior parte do seu trabalho ao serviço do país nas zonas urbanas, a GNR exerce funções também em zonas mais rurais, sendo que a Guarda tem elementos em prontidão também nas zonas urbanas, sendo que exercem maioritariamente serviços administrativos, também eles indispensáveis à realização das missões da GNR.

Se a PSP é comandada por magistrados e tem como líder hierárquico o ministro da Administração Interna, a GNR é liderada por militares de carreira no Exército. As mais altas patentes da GNR derivam das forças armadas.

Muito mais é o que une PSP e GNR como o controlo do tráfego automóvel, sendo que à GNR cabe mais essa tarefa fora dos aglomerados urbanos.

A PSP é uma força que tem sob a sua dependência a organização e emissão de licenças a respeito de explosivos, sendo que a GNR desempenha, por seu lado, uma importante tarefa na cobertura de 12 milhas de território ao longo da costa portuguesa.

A GNR tem também como função o Serviço de Proteção da Natureza mas, tal como a PSP, também tem equipas que fazem o acompanhamento de magistrados em contexto de infrações tributárias, fiscais e aduaneiras.

GNR e PSP podem investigar homicídios?

A GNR e a PSP podem ajudar a investigar homicídios mas essa competência é da Polícia Judiciária. Daí que, apesar destas forças da ordem serem as primeiras a chegar aos locais onde ocorrem alegados crimes, devem acionar a Polícia Judiciária.

Esta situação ocorre quer em suspeita de homicídios mas também quando há indícios de crimes ligados ao grande tráfico, terrorismo ou crimes económicos. Nesses contextos, é a Polícia Judiciária que tem a competência para investigar. Ainda assim, quer a GNR quer a PSP podem auxiliar as investigações e têm equipas fortemente especializadas nestas áreas também para um trabalho de articulação entre várias forças.

GNR e PSP têm em comum…

A GNR e a PSP têm várias competências em comum. Entre elas está a função de prevenir a criminalidade em geral, em coordenação com as demais forças e serviços de segurança.

Estas forças de segurança têm também competência para ­assegurar a segurança de espetáculos em diferentes áreas desde a desportiva à cultural.

A formação e informação dos cidadãos e o apoio ao desenvolvimento de práticas corretas é também uma competência que GNR e PSP têm.