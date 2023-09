Nas Notícias Quais os seguros automóveis que protegem contra cheias e inundações? Por

O final do verão e o começo dos meses mais frios e de chuva acabam por gerar, não raras vezes, cheias e inundações. Com elas, surgem muitos danos nas ruas e em veículos que circulam nas estradas ou estão simplesmente estacionados. Por isso, muita gente coloca a questão quando o seu veículo é apanhado em inundações: será que o seguro do carro cobre? Quem é responsável? Fique esclarecido.

A água pode afetar significativamente os veículos quando estes ficam total ou parcialmente submersos ou alagados. Desse modo, muita gente questiona se o seu seguro abrange fenómenos naturais como cheias ou inundações.

É fundamental que perceba qual a apólice contratada com a sua seguradora. Certifique-se de que tem contratualizada uma proteção contra fenómenos da natureza.

Caso não tenha este tipo de cobertura na sua apólice, poderá ter de suportar os custos inerentes aos danos provocados no veículo.

Seguros automóveis contra cheias e inundações

Geralmente, as pessoas acreditam que tendo seguros contra danos próprios estão mais descansadas contra o risco de cheias ou inundações.

Certifique-se de que tem na apólice proteção contra desastres naturais

Contudo, é importante ter mesmo uma cobertura especial na apólice contra desastres naturais. Só desse modo, você está acautelado contra o risco de cheias, inundações ou até quedas de árvore, muitas vezes provocadas pelo mau tempo.

Uma vez que o único seguro obrigatório para os veículos é o seguro de responsabilidade civil, pode não ter esta cobertura contra fenómenos naturais. Informe-se junto da sua seguradora.

Posso recorrer à justiça para exigir responsabilidades de entidades terceiras?

Não raras vezes, as cheias e inundações acabam por apanhar as populações desprevenidas, sobretudo em locais onde não são habituais.

Por isso, muitas pessoas colocam sempre a hipótese de recorrer à justiça para exigirem responsabilidades de entidades terceiras como Câmaras Municipais, Juntas de Freguesia ou entidades concessionárias de vias de circulação.

Nesses casos, as pessoas têm de reunir provas de que estes organismos são responsáveis pelos danos causados. Terá de ficar provado um nexo de causa e efeito.

Geralmente, as pessoas procuram provas de que, por exemplo, o mau estado ou incorreta limpeza das condutas de água pode explicar as inundações ou cheias.

Mas é importante saber que só na justiça essa razão poderá, ou não, ser dada pelas entidades competentes.

Assim, o melhor mesmo estar acautelado contra eventualidades. Saiba sempre em todos os momentos que tipo de coberturas tem no seu veículo. A sua seguradora pode, a qualquer momento, dar essa explicação sobre o que a apólice cobre.

O que fazer se o carro for inundado numa garagem?

No caso de cheias ou inundações, em algumas situações, o alagamento pode dar-se em garagens. O que fazer aí?

Nesse contexto, torna-se essencial que os proprietários dos veículos percebam se o edifício onde o veículo está estacionado, e onde ficou alagado, tem um seguro multirriscos. Porém, é fundamental que conste nesse seguro multirriscos a opção contra fenómenos da natureza.

Logicamente, no momento em que contratualiza esta componente na sua apólice, o valor a pagar à seguradora aumenta. Porém, ficará protegido em caso de fenómenos da natureza.