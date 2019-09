Hoje é dia 4 de setembro, Larry Page e Sergey Brin criam a Google Por

No dia 4 de setembro de 1998, os ‘Google Guys’ criam aquele que viria a tornar-se no maior motor de busca do mundo, o Google, que se transformou numa empresa multinacional de serviços online e software.

Com a missão de “organizar a informação mundial e torná-la universalmente acessível e útil”, nasceu, a 4 de setembro de 1998, a Google Inc. O nome deriva de “Googol”, termo da matemática que designa um número 1 seguido de 100 zeros.

A empresa fundada por Larry Page e Sergey Brin, dois estudantes da Universidade Stanford, tinha como slogan “Don’t Be Evil” [Não Sejas Mau], criado pelo engenheiro Paul Buchheit.

E a simplicidade do conceito contrasta com a multiplicidade de serviços e soluções que o gigante da Internet foi desenvolvendo, ao longo dos anos.

Os primeiros anos da Google foram marcados por um rápido crescimento, que transformou o simples motor de busca numa cadeia de produtos, desde software online, a serviços de e-mail (Gmail), plataformas de anúncios, ou a ferramentas de redes sociais, como a Google+ e o descontinuado Google Buzz, passando pelo navegador Google Chrome, o programa de edição de fotografias Picasa, entre muitos outros.

O gigante que Larry Page e Sergey Brin criaram colocou-se numa posição de liderança do sistema operativo para smartphones Android, o que representa uma peça importante neste puzzle de soluções de Internet.

Os números da Google – que tem sede em Mountain View, no estado da Califórnia – são impressionantes: é executado com um milhão de servidores em data centers de todo o mundo. O motor de busca processa mais de mil milhões de pedidos de pesquisa por dia e gera vinte petabytes de dados, também diariamente.

Esta posição de domínio no mercado suscita críticas, relacionadas com a privacidade, direitos autorais e censura.

No entanto, a verdade é que o projeto que Page e Brin lançaram, em 1996, no doutoramento na Stanford University, Califórnia, e que nasceu a 4 de setembro de 1998, é hoje uma das maiores marcas do planeta.

O Alexa classifica o Google como o website mais visitado do mundo, que vale cerca de 35 mil milhões de euros, segundo estimativas.

Na viagem pelo dia 4 de setembro, assinalam-se a Queda de Roma, em 476, a proclamação da Republica Francesa, em 1871, e um marco histórico: em 1882, Thomas Edison acende, pela primeira vez, a iluminação elétrica comercial.

Nasceram a 4 de setembro François-René de Chateaubriand, poeta francês (1768), Anton Bruckner, compositor austríaco (1824), Antonin Artaud, poeta e ator francês (1896), Henry Ford II, industrial norte-americano (1917), Milton Moraes, ator brasileiro (1930), John DiMaggio, ator norte-americano (1968) e Beyoncé, cantora e atriz norte-americana (1981).

Morreram neste dia Bonifácio I, Papa e santo da Igreja Católica (422), Edvard Grieg, compositor norueguês (1907), Robert Schuman, estadista francês (1963), Irene Dunne, atriz norte-americana (1990), Georges Simenon, escritor belga (1994) e Paulo Gracindo, ator brasileiro (1995).