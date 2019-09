Hoje é dia 5 de setembro, nasce Freddie Mercury, a voz de um rei nos Queen Por

Hoje é dia de recordar Freddie Mercury, cantor e compositor britânico, vocalista dos Queen, considerado um dos melhores artistas de todos os tempos.

Nasceu Farrokh Bulsara – na localidade de Stone Town, Cidade de Pedra, em Zanzibar, a 5 de setembro de 1946 –, mas adotou o nome artístico de Freddie Mercury. Como líder dos Queen, e detentor de uma voz única, conquistou o seu espaço na galeria dos mais talentosos.

Freddie Mercury é um dos melhores cantores de todos os tempos, reconhecido pelos críticos e pela legião de fãs que ainda o venera. E é uma das vozes mais conhecidas do mundo, facto comprovado em algumas votações em todo o mundo.

A sua entrada nos Queen dá-se quando conhece, na faculdade, o baixista Tim Staffell, que tinha uma banda chamada ‘Smile’, composta por Brian May, como guitarrista, e Roger Taylor, baterista.

Freddie foi um dia participar num dos ensaios e tornou-se vocalista a partir de abril de 1970, quando Tim deixa o grupo. A banda passa a chamar-se ‘Queen’.

Como compositor, Mercury criou diversas músicas que elevaram os Queen. Destacam-se ‘Bohemian Rhapsody’, ‘We Are The Champions’ e o romântico ‘Love Of My Life’.

Nos palcos, exalava poder, assente na sua voz imperial e numa postura a condizer. Tornou-se uma figura incontornável da história da música, não apenas como vocalista dos Queen, mas também com alguns trabalhos a solo, como produtor e músico convidado.

Freddie viria a morrer a 24 de novembro de 1991, vítima de uma broncopneumonia, causada pela sida. Morreu um dia depois de revelar que padecia desta doença. Hoje, dia em que se assinala o seu nascimento, recorda-se o rei.

Neste dia, em 1494, é ratificado o Tratado de Tordesilhas, por Portugal. No mesmo dia, em 1944, Bélgica, Holanda e Luxemburgo estabelecem outro tratado, que dá origem à Benelux.

Nasceram a 5 de setembro Johann Christian Bach, compositor alemão (1735), Auguste Comte, sociólogo francês (1798), Aleksey Tolstoy, dramaturgo russo (1817), Konstantin Tsiolkovsky, físico russo (1857), e John Cage, compositor e escritor norte-americano (1912).

Nasceram ainda Andrian Nikolayev, cosmonauta russo (1929), Raquel Welch, atriz norte-americana (1940), Werner Herzog, realizador alemão (1942), Freddie Mercury, cantor britânico-tanzaniano, líder dos Queen (1946), Michael Keaton, ator norte-americano (1951), e Luís Marques Mendes, político e advogado português (1957).

Morreram neste dia Nijo, 78.º imperador do Japão (1165), Pierre Choderlos de Laclos, escritor e general do exército francês (1803), Auguste Comte, filósofo (1857), Ludwig Boltzmann, físico austríaco (1906), e Madre Teresa de Calcutá, missionária católica e beata macedónia, naturalizada indiana (1997).