Hoje é dia 4 de janeiro, nasce Isaac Newton, o explorador da ciência Por

Isaac Newton nasceu a 4 de janeiro de 1643 e foi um reputado cientista inglês, reconhecido sobretudo como físico e matemático. Newton é autor de uma das mais influentes obras da história da ciência.

Hoje é dia de recordar Sir Isaac Newton, cientista, físico e matemático, que também desenvolveu obra como astrónomo, alquimista, filósofo e teólogo.

Foi considerado o físico que causou maior impacto na história da ciência, em razão da sua obra nas áreas onde se distinguiu. E foi respeitado como nenhum outro cientista.

O seu trabalho marcou uma revolução científica. ‘Philosophiae Naturalis Principia Mathematica’ é considerada uma das mais influentes obras da história da ciência. Publicada em 1687, descreve a lei da gravitação universal e as três leis de Newton, que fundamentaram a mecânica clássica.

Newton encarava a sua área como meio de criar ou descobrir leis universais e de tornar possível a sua enunciação, de um modo preciso e racional.

Foi o primeiro a demonstrar que os movimentos de objetos – não só em solo terrestre, mas também os corpos celestes – são governados pelo mesmo conjunto de leis naturais.

O poder unificador e profético das leis de Newton centrava-se na revolução científica e no avanço do heliocentrismo, teoria segundo a qual o Sol era o centro do Universo.

Os estudos de Newton funcionaram como chave para um mundo onde a ciência nunca entrara.

Nos últimos dias de vida, Isaac Newton enfrentou graves problemas renais, que culminaram com a sua morte, a 20 de março de 1727. O cientista foi enterrado na Abadia de Westminster, ao lado de outras grandes personalidades da Inglaterra.

“A natureza e as leis da natureza estavam imersas em trevas; Deus disse ‘Haja Newton’ e tudo se iluminou”, escreveu o poeta Alexander Pope, no epitáfio de Newton.

Nasceram a 4 de janeiro Isaac Newton, físico britânico (1643), Louis Braille, professor e músico francês, inventor do alfabeto para cegos (1809), Rui Teles Palhinha, botânico e professor universitário português (1871), e Manuel Dias de Abreu, médico brasileiro, inventor do diagnóstico da tuberculose (1894).

Nasceram ainda René Gagnaux, médico e missionário suíço que trabalhou em Moçambique (1929), Brian David Josephson, físico britânico (1940), e Michael Stipe, vocalista da banda norte-americana REM (1960).

Morreram neste dia Henri Bergson, filósofo francês (1941), Albert Camus, escritor e filósofo francês (1960), T. S. Eliot, poeta modernista, dramaturgo e crítico literário norte-americano (1965), Christopher Isherwood, escritor britânico (1986), e Tsutomu Yamaguchi, sobrevivente dos ataques nucleares em Hiroshima e Nagasaki (2010).

Hoje, assinala-se o Dia Mundial do Braille.