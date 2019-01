Hoje é dia 3 de janeiro, morre João Rodrigues Cabrilho, o navegador esquecido Por

João Rodrigues Cabrilho foi um navegador português que realizou importantes explorações marítimas ao serviço da coroa espanhola. Morreu a 3 de janeiro de 1543 e é recordado hoje.

Também conhecido como Juan Rodríguez Cabrillo, o explorador português do século XVI levou a cabo explorações marítimas no Oceano Pacífico (costa Oeste dos EUA) e também em operações terrestres na América do Norte.

Em 1521, João Rodrigues Cabrilho participou na conquista da Capital Azteca de Tenochtitlan, ao lado do espanhol Hernán Cortés.

E junto a outros europeus esteve, por outro lado, na conquista dos territórios que compreendem hoje as Honduras, Guatemala e São Salvador, entre 1523 e 1535.

Cabrilho foi ainda o primeiro europeu a desembarcar no território onde está atualmente localizado o estado da Califórnia. Ao serviço da coroa espanhola, em 1542, partiu de Navidade, no México, em direção ao norte, demorando três meses a chegar à Baia de San Diego.

Apesar de ser chamado também de ‘Juan Rodríguez Cabrillo’, a nacionalidade portuguesa de João Rodrigues não oferece dúvidas.

O cronista e Chefe das Índias Espanholas, D. António Herrera y Tordesillas, na ‘Historia General de los hechos de los Castellanos en lás Islas y tierra firme del Mar Oceano’, confirma a nacionalidade do português.

“Juan Rodriguez Cabrillo Português, persona muy platica en las cosas de la mar”, escreve, desmentindo a teoria de alguns historiadores que concedem nacionalidade espanhola a Cabrilho.

No concelho de Montalegre, freguesia de Cabril [daqui a origem de ‘Cabrilho’] existe a ‘Casa do Galego’, onde o navegador terá nascido.

Morreu a 3 de janeiro de 1543, no atual estado da Califórnia, desconhecendo-se o local da sua sepultura.

Também neste dia, em 1960, Álvaro Cunhal foge da prisão do Forte de Peniche, um ano antes de os EUA romperem relações diplomáticas com Cuba.

Já a 3 de janeiro, em 1970, Salvador Allende assume a presidência do Chile e em 1980 Francisco Sá Carneiro toma posse como primeiro-ministro de Portugal, substituindo Maria de Lourdes Pintassilgo.

Nasceram a 3 de janeiro Cícero, político e orador romano (106 a.C), Constança de Portugal, rainha de Castela (1290), Charles Bronson, ator norte-americano (1922), e Sergio Leone, realizador italiano (1929).

Nasceram ainda John Paul Jones, baixista e teclista do Led Zeppelin (1946), Mel Gibson, ator e cineasta norte-americano (1956), e Michael Schumacher, piloto alemão de Fórmula 1 (1969).

Morreram neste dia João Rodrigues Cabrilho, explorador português (1543), Pierre Larousse, gramático e enciclopedista francês (1875), e Alois Hitler, pai de Adolf Hitler (1903).

Morreram também Norton de Matos, general e político português (1955), Cáceres Monteiro, jornalista português (2006), Fernando José Francisco, artista surrealista português (2008), e Abu Zakaria al-Jamal, militar palestino, líder do Hamas (2009).