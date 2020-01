Motociclismo “Pude aproveitar para atacar forte” diz Paulo Gonçalves após o quarto lugar em Al-`Ula Por

Que dia bem diferente teve hoje Paulo Gonçalves. Na tirada entre Neom e Al-U`la o piloto português da Hero Motorsports foi rápido e conseguiu a quarta posição na especial de 453 quilómetros.

Apesar do atraso da véspera ter sido enorme, e ‘Speddy’ já pouco aspirar em termos de classificação final das motos na prova, fica a satisfação da performance, tanto no que se refere ao andamento adotado como no que diz respeito à navegação.

E não faltaram dificuldades pela frente, que Paulo Gonçalves conseguiu superar, nomeadamente quando encontrou várias encruzilhadas de caminhos que deixariam qualquer um baralhado. Pareceu que o cansaço do dia anterior não se fez sentir.

O piloto de Esposende soube tirar partido do facto de rodar atrás do pelotão da frente para ir evitando erros competidos por outro, já que iniciou a especial apenas do 26º lugar. No final só três pilotos foram mais rápidos.

“Hoje foi, definitivamente, melhor do que ontem. Comecei bem a especial mas durante os primeiros 100 quilómetros havia muito pó, por isso não pude forçar muito o andamento, de modo a evitar quaisquer riscos”, começou por explicar Paulo Gonçalves no final da tirada.

O titular da Hero # 8 diz que a partir da segunda parte da especial as coisas começaram a correr melhor: “Depois do reabastecimento consegui ter via livre e pude aproveitar para atacar forte. No final tive uma pequena queda, que me fez despertar. Foi uma longa etapa, com muita navegação, por isso estou contente por conseguir um bom resultado na especial para a equipa e para mim”.

“É uma boa motivação dpois de ontem e também para a equipa, que trabalhou bastante para que tivesse a moto pronta hoje. O meu plano é levar a prova etapa a etapa e tentar dar o meu melhor a cada dia”, rematou ‘Speedy Gonçalves.