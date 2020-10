Economia PSD vai “estudar” proposta de Orçamento e só na próxima semana decide sentido de voto Por

Sociais-democratas já têm a proposta de Orçamento de Estado para 2021 e vão proceder a uma análise. Só na próxima semana apresentarão o sentido de voto.

“Recebemos o Orçamento e ouvimos o ministro das Finanças. Vamos estudá-lo, vamos trabalhar sobre ele, estão agendadas jornadas parlamentares do PSD para dia 21 e será nessa altura, tal como aconteceu no ano passado, que transmitiremos a nossa posição mais detalhada sobre o Orçamento do Estado”, revelou hoje o vice-presidente da bancada do PSD, Afonso Oliveira, em declarações aos jornalistas, na Assembleia da República.

Os sociais-democratas anunciarão, nessa altura, a sua posição, relativamente à proposta de Orçamento de Estado para 2021.

“Será o momento certo para tomarmos posição. Até lá, é momento de estudar, de avaliar as propostas do Governo, de estudar com detalhe”, esclareceu Afonso Oliveira.