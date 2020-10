Economia Governo reserva 500 milhões para a TAP em 2021 por “cautela” Por

A proposta de Orçamento do Estado para 2021 (OE2021) do Governo refere que “é ainda incerto” quanto é que os contribuintes poderão ter de emprestar à TAP no próximo ano e indica que, por “cautela”, estão de reserva 500 milhões de euros.

O documento começa por salientar que o valor dos empréstimos a conceder, com garantia do Estado, “é ainda incerto” calcular quanto é que a TAP vai efetivamente precisar, dada a evolução da pandemia “e a correspondente evolução da procura”, o efeito “das opções” do plano de reestruturação que está a ser delineado e a “atuação transversal ao nível europeu no apoio ao setor” da aviação.

Assim, por “cautela”, “o valor previsto para garantias acomoda 500 milhões de euros a conceder eventualmente” à TAP.

A proposta de OE2021 dá ainda como praticamente certo que a companhia vai “utilizar a totalidade dos 1200 milhões de euros de empréstimo do Estado”, o total autorizado para este ano pela Comissão Europeia.

Recorde-se que o Governo previa emprestar 946 milhões de euros.

O Estado assumiu os 22,5% do capital da TAP que pertencia a David Neeleman a 2 de outubro, por 55 milhões de euros, reforçando a posição de acionista maioritário.

No primeiro semestre de 2020, o grupo TAP apresentou prejuízos de 606 milhões de euros.