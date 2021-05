Nas Notícias PSD não quer “candidatos com gravatinha tipo cromo mas corruptos” Por

David Justino, vice-presidente do PSD, não aceita as críticas que têm sido feitas ao partido laranja na sequência da escolha de alguns candidatos para as autárquicas. O dirigente social-democrata defende que o PSD não alinha na escolha de “candidatos com gravatinha tipo cromos mas corruptos”.

“Eu prefiro ter uma candidata fora da caixa praticamente, de certa forma com alguma frontalidade do que apresentar candidatos muito bem comportados, com a gravatinha tipo cromo, mas que são corruptos e alguns deles já acusados”, reagiu David Justino, em declarações na TVI 24.

O antigo ministro da Educação diz que acha “piada”, por exemplo, que transformem a candidata social-democrata à Amadora Suzana Garcia tipo “bombo da festa” mas não olhem para os candidatos socialistas.

“A maior parte deles ainda não se sabem quem são. Alguns deles são claramente acusados de corrupção são anunciados como candidatos”, disse David Justino, explicando que estava a falar “do caso de Pedrógão”.

“Eu não vejo as pessoas indignarem-se com essas situações, quer dizer, estão em processos por parte do Ministério Público e não vejo preocupação nenhuma”.