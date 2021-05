Nas Notícias Morreu José Festas, o homem que ficou conhecido pela luta dos pescadores Por

José Festas morreu, esta terça-feira, aos 58 anos de idade. O homem que ficou conhecido no país sempre que acontecia algum acidente entre pescadores no mar não resistiu a complicações de saúde na sequência de um AVC.

Líder da Associação Pró-Maior Segurança dos Homens do Mar, José Festas foi internado em novembro de 2020 devido a um AVC hemorrágico e estava internado desde então.

O homem que ficou conhecido por lutar por maiores direitos e segurança para os pescadores acabou por não resistir às complicações derivadas do problema de saúde e, nesta terça-feira, segundo o Jornal de Notícias, acabou por morrer.

O pescador das Caxinas deixa obra feita no que toca aos direitos dos pescadores, nomeadamente com a Associação Pró-Maior Segurança dos Homens do Mar, que chegou a ser condecorada por Marcelo Rebelo de Sousa.

Recorde esse momento