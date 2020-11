Nas Notícias “PSD não negará apoio do Bloco de Esquerda e ficará bastante satisfeito”, diz André Coelho Lima Por

André Coelho Lima, da comissão politica nacional do PSD, garantiu que o partido ficará “bastante satisfeito” com um eventual apoio do Bloco de Esquerda.

Numa reação ao acordo com o Chega, que continua a dominar a agenda política, o dirigente social-democrata frisou, em declarações no ‘Fórum TSF’, que o Bloco de Esquerda é semelhante ao Chega na distância que os separa do PSD.

“O PSD, de facto, é um partido que nada tem a ver com o partido Chega, como não tem nada a ver com o Bloco de Esquerda”, frisou.

Apoiado nos Açores pelo Chega, o PSD não vai negar qualquer apoio que, “no futuro”, o Bloco de Esquerda queira dar aos sociais-democratas.

“O PSD não negou, nos Açores, o apoio que o Chega quis dar à alternativa que o PSD liderou em termos de coligação pós-eleitoral, como não negará num futuro, por exemplo, em que o Bloco de Esquerda queira apoiar documentos orçamentais do PSD. Obviamente que não negará. Ficará, aliás, bastante satisfeito com isso”, adiantou André Coelho Lima.

Na intervenção, o membro da comissão politica nacional do PSD negou que Rui Rio se tenha reunido com André Ventura para negociar os termos do acordo nos Açores, como tinha avançado o Expresso.

“Qual era o sentido de haver um encontro nacional para validar os termos de um acordo de incidência exclusivamente regional? O acordo que é feito – e os termos dele – é negociado exclusivamente nos Açores. Não houve encontros entre os presidentes dos dois partidos, nem tinha de haver, atendendo a que o acordo de que estamos a falar diz respeito exclusivamente aos Açores”, finalizou o dirigente social-democrata.