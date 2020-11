Nas Notícias “Coragem” de Rio no acordo com Chega permite “sobrevivência” do PSD “como partido de poder” Por

Manuela Ferreira Leite, antiga presidente do PSD, elogiou o atual líder do partido, Rui Rio, pela “coragem” em chegar a um acordo com o Chega, nos Açores.

A ex-ministra e agora comentadora explicou que o líder socialista e primeiro-ministro, António Costa, “confinou o PSD” a uma lógica de oposição, depois de meter PCP e Bloco de Esquerda “no bolso”.

“António Costa confinou o PSD a uma situação na qual nunca mais poderia vir a exercer funções governativas” ao criar a solução de esquerda conhecida por geringonça.

Com “coragem”, Rui Rio encontrou no Chega a chave para não se deixar encurralar por António Costa

“A decisão tomada relativamente aos Açores derrubou-lhe a estratégia”, frisou Manuela Ferreira Leite, no comentário de ontem para a TVI24.

Rui Rio “teve muita coragem”, pois “fez aquilo que é a sobrevivência do partido como partido de poder”.

“Veio desmontar uma estratégia que estava desenhada por António Costa no sentido de não haver nenhuma hipótese de alguém governar no país a não ser o PS juntamente com o Bloco de Esquerda e o PCP”, concluiu a ex-presidente do PSD.