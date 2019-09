Motores Primeiro dia do PTRX em Lousada ‘abençoado’ por São Pedro Por

São Pedro ‘abençoou’ o primeiro dia da penúltima prova do Campeonato do Campeonato de Portugal de Ralicross (PTRX) com chuva e lama, mas isso não fez arrefecer a competição em pista no Eurocircuito de Lousada.

Naquela que é a 64ª prova organizada pelo Clube Automóvel de Lousada, João Ribeiro deu um claro sinal de que não vai ‘facilitar’ em busca de um novo título na categoria Super 1600, agora a ‘rainha’ da modalidade.

O piloto do Citroën Saxo terminou a primeira corrida do dia na mesma posição que ocupa no campeonato. Isto é, na liderança. Não exagerou na condução, impôs um ritmo constante e foi quem melhor conseguiu lidar com as diversas condições do traçado de Lousada.

Joaquim Machado e António Sousa, ambos em Peugeot 206, completaram o lote dos três primeiros neste primeiro embate do fim de semana.

Na Super Nacional A 1.6 José Artur Teixeira voltou ao traçado da Costilha para vencer. O piloto do Peugeot 106 velou a melhor sobre Leonel Sampaio (Citroën Saxo), com Luís Morais a completar o top três.

Adão Pinto impôs o seu Opel Astra na primeira corrida reservada às duas rodas motrizes (Nacional 2 RM). A lama do traçado obrigou a ‘mão de obra’ extra por parte dos pilotos, mas também acrescentou espetacularidade. A líder do campeonato, Andreia Sousa, foi mais regular e levou o seu Peugeot 306 ao segundo posto, diante de Luís Carvalho e o seu Peugeot 206.

Na Iniciação Rodrigo Partiu na frente e manteve-se na frente até final na prova da Iniciação. Atrás do piloto do Peugeot 205 terminou Paulo Macedo e o seu Volkswagen Polo, nunca tendo argumentos para o primeiro classificado, enquanto Gonçalo Novo foi terceiro no seu Toyota Starlet.

José Soares impôs o Semog Bravo no Kartcross, com Pedro Palma (Hsport H4) e Alexandre Borges (Semog Bravo) a discutirem a segunda posição do princípio ao fim mas terminando por esta ordem.

Já Mauro Reis (Hsport) venceu claramente no Super Buggy, enquanto Ricardo Faria (Atmos Storm) foi segundo após batalha com Alexandre Durão (Toniauto).