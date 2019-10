Motores Primeiras hostilidades no encerramento da época de Ralicross Por

A pista do Alto do Roçário, em Sever do Vouga, recebeu hoje a primeira jornada da derradeira prova do Campeonato de Portugal de Ralicross (PTRX) de 2019.

Um dia de treinos e das primeiras corridas de qualificação, que serviram para estabelecr um primeiro escalonamento de forças no evento organizado pelo Vouga Sport Clube, e que vai ajudar a decidir as várias categorias.

Pedro Matos conseguiu impor o seu Citroën DS3 nos Supercars. Joaquim Santos que na Divisão 1 seria que o podia contrariar, mas não cumpriu a passagem pela ‘joker lap’ e viu ser-lhe atribuída uma penalização de 30 segundos, atirando-o para a última posição.

Isto fez com que Daniel Pacheco e o Subaru Impreza 4WD ascendesse ao segundo lugar, vencendo na Divisão 2, enquanto Jorge Rodrigues, também em Subaru, fosse terceiro e segundo na Divisão 2.

Joaquim Machado, aos comandos do seu Peugeot 208, venceu a corrida inaugural dos S1600 e ficou mais perto do vice-campeonato, sendo que o já campeão João Ribeiro assegurou o segundo posto no seu Citroën Saxo, seguido por Mário Teixeira, em Ford Fiesta.

Na Nacional A 1.6 Pedro Tiago impôs-se diante de Américo Sousa, enquanto Vítor Sousa foi terceiro apesar de um incidente inicial com Leonel Sampaio, quarto no final. Já João Novo tirou bom partido do seu Peugeot 106 e venceu a primeira corrida do fim de semana na Nacional 2RM. Adão Pinto, no Opel Astra, foi quem mais trabalho deu ao vencedor, mas perderia a segunda posição devido à penalização de 30 segundos por não cumprir a ‘joker lap’.

Gonçalo Macedo deu bom uso ao seu Volkswagen Polo e venceu a primeira corrida de qualificação da Iniciação. Isto depois de suster os ataques de José Correia, em Peugeot 205, numa corrida onde Gonçalo Novo, em Toyota Starlet, foi terceiro

No Kartcross Jorge Gonzaga marcou ‘território’. Impôs o seu ASK Evo 16 diante de José Mota (Semog Bravo) e Rui Nunes (Semog Bravo). Já nos Super Buggy o melhor foi Nélson Barata no Power NB, levando a melhor Mauro Reis (Hsport TT).